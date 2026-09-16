Operazione della polizia contro presunti falsi certificati medici per stranieri irregolari

Un’ampia operazione di polizia sta prendendo forma in diverse città italiane, coinvolgendo oltre venti professionisti del settore medico. Le indagini, coordinate dallo Sco di Roma e dalla squadra Mobile di Ravenna mirano a fare luce su presunte irregolarità nel rilascio di certificazioni mediche false.

L’obiettivo principale delle indagini è accertare se tali certificati siano stati utilizzati per impedire l’invio di cittadini stranieri irregolari nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr).

Le perquisizioni, sia locali che personali, sono state autorizzate dalla Procura ravennate e stanno interessando diverse città, tra cui Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese.

Le perquisizioni e i professionisti coinvolti

Le perquisizioni, che includono anche controlli informatici, sono state eseguite su decreti emessi dalla Procura ravennate. I destinatari dei decreti sono principalmente medici non iscritti nel registro delle persone coinvolte nelle indagini preliminari, con un’eccezione che riguarda un caso specifico.

L’operazione è stata pianificata con precisione, coinvolgendo oltre venti professionisti in diverse regioni d’Italia. Le indagini stanno cercando di stabilire se i certificati medici siano stati falsificati per motivi legati alla gestione dei flussi migratori.

Le implicazioni legali e le prossime mosse

Le implicazioni legali di questa operazione sono significative. Se confermate, le accuse di falsificazione di documenti medici potrebbero portare a gravi conseguenze per i professionisti coinvolti.

Le autorità stanno esaminando attentamente tutte le prove raccolte durante le perquisizioni per determinare la portata delle presunte irregolarità.

Le prossime mosse delle indagini dipenderanno dai risultati delle perquisizioni e dalle testimonianze raccolte. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di garantire la trasparenza e l’integrità del sistema sanitario, soprattutto in un contesto così delicato come la gestione dei flussi migratori.

Nel frattempo, le città coinvolte stanno monitorando da vicino lo sviluppo delle indagini, consapevoli delle potenziali ripercussioni sia a livello locale che nazionale. L’operazione rappresenta un passo cruciale nella lotta contro le irregolarità nel settore sanitario e nella protezione dei diritti dei cittadini stranieri.