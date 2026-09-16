Inter-Udinese 5-3: gol, highlights e statistiche della partita di Serie A

La serata di calcio a San Siro ha regalato emozioni forti con l’Inter che ha compiuto una rimonta epica contro l’Udinese, chiudendo il match con un 5-3 che ha acceso gli animi dei tifosi. Una partita che ha visto i nerazzurri ribaltare un risultato inizialmente sfavorevole, dimostrando carattere e determinazione.

Il match è stato caratterizzato da un ritmo incalzante e da numerose occasioni da entrambe le parti.

L’Inter, dopo un avvio complicato, ha saputo trovare le risorse per ribaltare il risultato, grazie a una serie di gol che hanno cambiato il volto della partita. L’Udinese, dal canto suo, ha mostrato grinta e capacità realizzativa, ma alla fine ha dovuto arrendersi alla superiorità nerazzurra.

La rimonta dell’Inter: i gol decisivi

Il primo gol della rimonta è arrivato grazie a Carlos Augusto che con un sinistro preciso ha riaperto la partita. Successivamente, Nicolò Barella e Marcus Thuram hanno messo a segno i gol che hanno ribaltato il risultato, portando l’Inter in vantaggio. Francesco Esposito ha poi siglato il poker, chiudendo definitivamente i conti.

L’Udinese ha cercato di reagire, con Gueye che ha accorciato le distanze nel finale, ma non è riuscito a evitare la sconfitta.

Il portiere dell’Inter, Martinez ha avuto una serata complicata, subendo ben cinque gol, ma la sua squadra ha saputo comunque trovare la via del successo.

Le statistiche che raccontano la partita

La partita ha visto l’Inter segnare 4 gol nei primi 15 minuti del secondo tempo un record in questa stagione di Serie A. Inoltre, i nerazzurri hanno ottenuto 6 punti da situazione di svantaggio più di qualsiasi altra squadra. Marcus Thuram ha segnato il suo secondo gol in stagione, mentre Francesco Esposito ha eguagliato il suo compagno di squadra con una rete.

L’Udinese ha mostrato una buona capacità realizzativa, segnando nelle ultime quattro partite di Serie A, la propria striscia più lunga in gol nella competizione da gennaio 2026. Tuttavia, la difesa ha faticato, subendo gol in diverse occasioni, soprattutto negli ultimi minuti del primo tempo.

Le pagelle e le performance individuali

Tra i migliori in campo per l’Inter, oltre ai marcatori, spiccano Zielinski ed Esposito che hanno mostrato grande brillantezza. Per l’Udinese, i più positivi sono stati OkoyeDavis ed Ekkelenkamp che hanno cercato di tenere in partita la loro squadra.

Il portiere dell’Inter, Martinez ha avuto una serata da dimenticare, prendendo un 5 nelle pagelle. Nonostante ciò, la squadra ha saputo trovare le risorse per ribaltare il risultato, dimostrando grande carattere. L’allenatore dell’Inter, Chivu ha espresso soddisfazione per la vittoria, sottolineando l’importanza della mentalità vincente.

I nerazzurri hanno dimostrato di saper reagire anche nei momenti più difficili, mentre l’Udinese ha mostrato grinta ma non è riuscita a tenere testa alla squadra di casa. Una serata di calcio che non sarà facilmente dimenticata.