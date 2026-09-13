Incidente stradale a Milano: Daniel Maldini ferito lievemente, dimesso subito

Daniel Maldini, reduce dalla vittoria del Cagliari contro l'Atalanta, è stato coinvolto in un incidente stradale a Milano. Il calciatore sta bene e non ha subito lesioni gravi.

Daniel Maldini, il giovane talento del Cagliari, ha vissuto una notte movimentata dopo la vittoria della sua squadra contro l’Atalanta. Il calciatore, che ha segnato il rigore decisivo nella partita di ieri sera a Bergamo, è stato coinvolto in un incidente stradale a Milano. Fortunatamente, le sue condizioni sono buone e non ha riportato lesioni gravi.

L’incidente in via Caracciolo

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.15 in via Caracciolo nella periferia nord di Milano. Secondo la ricostruzione della Polizia Locale Maldini era alla guida della sua Porsche Carrera 4 quando ha urtato una Golf che stava percorrendo via Caracciolo. L’impatto ha coinvolto anche una Mercedes parcheggiata lungo la strada.

I feriti e gli interventi

Nell’incidente sono rimaste coinvolte 6 persone tutte ferite in modo non grave. Oltre a Maldini, che compirà 25 anni fra un mese c’erano due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni. Sono intervenute tre ambulanze e un’automedica. Uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre gli altri cinque sono stati trasportati in ospedale.

Le condizioni di Maldini e gli accertamenti

Daniel Maldini è stato trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti. Secondo quanto comunicato dal suo avvocato, Danilo Buongiorno“dopo un breve accertamento in codice azzurro presso il pronto soccorso Daniel è stato immediatamente dimesso ed è rientrato alla propria abitazione e si trova in buone condizioni di salute. Daniel sta bene e non ha subito alcun tipo di lesione tantomeno grave”.

Gli altri feriti sono stati portati al Policlinico al San Carlo e al Fatebenefratelli. La Polizia Locale ha disposto gli esami tossicologici per alcol e droga per tutti i coinvolti.

L’incidente ha destato preoccupazione tra i tifosi del Cagliari, ma la notizia delle buone condizioni di Maldini ha rassicurato tutti. Il calciatore potrà così tornare presto in campo, pronto a contribuire con la sua squadra.