Drone esplosivo in Lituania: l'intervento della NATO e le provocazioni russe

Un drone esplosivo è stato abbattuto in Lituania da un jet italiano. L'incidente ha scatenato reazioni a catena in Europa, con la NATO che rafforza la sua presenza.

In un contesto di crescente tensione lungo i confini orientali dell’Europa, un jet italiano della NATO ha abbattuto un drone sospetto nello spazio aereo lituano. L’incidente, avvenuto martedì, ha portato alla luce una serie di provocazioni russe che stanno mettendo alla prova la solidità dell’alleanza atlantica.

Il drone, entrato in Lituania da Belarus, è stato neutralizzato vicino al piccolo villaggio di Pratkunai, a nord di Kaunas, la seconda città più grande del paese.

Le autorità lituane hanno confermato che il drone trasportava un dispositivo esplosivo, successivamente neutralizzato dagli artificieri.

L’intervento della NATO e le reazioni europee

Il ministro della Difesa lituano, Robertas Kaunas, ha ringraziato i piloti italiani per il loro intervento tempestivo, sottolineando il valore dell’alleanza atlantica e cosa significa essere alleati.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha definito l’incidente parte di un pattern di aggressione e provocazione contro l’Europa.

Il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, ha incolpato la Russia, affermando che i membri della NATO non si lasceranno intimidire. Anche il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha condannato le azioni sconsiderate e pericolose della Russia, sottolineando che tali comportamenti non avranno successo nel dividere l’Europa.

Le provocazioni russe e le risposte internazionali

L’incidente del drone in Lituania è solo l’ultimo di una serie di eventi che hanno aumentato la tensione nella regione. Lunedì, una nave da guerra russa ha lanciato due razzi di emergenza contro un elicottero militare danese che monitorava le attività navali nel Mar Baltico. L’elicottero, un Fennec dell’aeronautica danese, stava effettuando un’operazione fotografica di routine quando è stato colpito dai razzi.

Il ministro della Difesa danese, Jeppe Bruus, ha dichiarato che i razzi sono passati a pochi metri dall’elicottero, senza alcun preavviso o contatto radio. Il ministro degli Esteri danese, Lars Løkke Rasmussen, ha convocato l’ambasciatore russo per protestare contro l’incidente, definendolo inaccettabile e potenzialmente letale.

Le reazioni della Polonia e della NATO

La Polonia ha risposto alle provocazioni russe con operazioni preventive nel suo spazio aereo, dopo aver recuperato un drone russo nel Mar Baltico. Il ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha affermato che le azioni russe minacciano la sicurezza di tutta l’Europa.

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha promesso ulteriore supporto all’Ucraina, in risposta agli attacchi con droni russi vicino al confine polacco. Questi attacchi sono avvenuti pochi minuti dopo il passaggio di una delegazione di funzionari internazionali attraverso una stazione ferroviaria ucraina.

Le conseguenze e le prospettive future

Il ministro della Difesa lituano, Kaunas, ha avvertito che il conflitto in Ucraina si sta estendendo, con incidenti che continueranno fino a quando non ci sarà un accordo negoziato. Tuttavia, ha sottolineato che il presidente russo Putin non sembra interessato a una soluzione pacifica.

La presidente della Commissione Europea, von der Leyen, ha affermato che la risoluzione dell’Europa di fronte alle provocazioni russe sarà sempre più forte. Questo messaggio è stato riecheggiato dai leader europei, che hanno promesso di rimanere uniti di fronte alle minacce russe.

Mentre la situazione continua a evolversi, l’incidente del drone in Lituania serve come un monito della crescente instabilità nella regione e della necessità di una risposta coordinata e decisa da parte della comunità internazionale.