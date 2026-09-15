Quattro concorrenti sono già entrati nella Casa del GF Vip 9 con Open House, prima del debutto del 17 settembre: ecco chi sono.

Il Grande Fratello Vip 9 è già iniziato prima della prima puntata ufficiale. Quattro concorrenti hanno infatti varcato in anticipo la Porta Rossa grazie a Open House, dando il via alle prime dinamiche della nuova edizione.

Il cast della nuova edizione e gli ingressi scaglionati nella Casa

Dopo i risultati della precedente stagione, vinta da Alessandra Mussolini, Mediaset ha confermato la squadra alla guida del reality: Ilary Blasi resta alla conduzione, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Anche quest’anno gli autori puntano su un cast che mescola personaggi già molto conosciuti e volti diventati popolari soprattutto attraverso i social.

Tra i nomi annunciati figurano Alex Belli, Giulia Provvedi, Simone Annichiarico, Giancarlo Gallani, Giancarlo Danto, Valeria Marini, Guendalina Tavassi, Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Carmen Di Pietro, Moreno Morello, Megan Ria, Andreas Muller, Marina La Rosa, Alessandro Varsi, Jonathan Kashanian e Michele Masullo.

Gli ingressi saranno distribuiti in più appuntamenti: dopo i primi quattro protagonisti di Open House, altri concorrenti dovrebbero entrare durante la diretta del 17 settembre, mentre il resto del gruppo completerà il cast tra sabato 19 e lunedì 21 settembre.

Tra i primi inquilini ci sono anche due volti già abituati ai reality: Carmen Di Pietro, già protagonista del GF Vip e de L’Isola dei Famosi, e Jonathan Kashanian, vincitore del Grande Fratello 5 e successivamente concorrente dell’Isola.

Per Alessandro Varsi, conosciuto dal pubblico di Too Hot To Handle, e Piera Meloni, content creator attiva nel settore beauty e conduttrice radiofonica con Andrea Cioffi, si tratta invece della prima esperienza nella Casa.

Grande Fratello Vip, chi sono i quattro concorrenti già entrati nella casa

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha già mosso i primi passi prima dell’esordio ufficiale su Canale 5. Martedì 15 settembre, infatti, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian, Piera Meloni e Alessandro Varsi hanno varcato in anticipo la Porta Rossa grazie a Open House, lo speciale trasmesso su Mediaset Infinity che permette al pubblico di assistere ai primi momenti nella nuova Casa.

A raccontare cosa li attende è stata Cesara Buonamici, opinionista insieme a Selvaggia Lucarelli, intervenuta in collegamento con Dentro la notizia. “Non vivranno assolutamente negli agi”, ha spiegato, precisando che i quattro resteranno inizialmente nel backstage, in un piccolo locale, dove arriverà Francesca Manzini con il compito di impegnarli per 48 ore nella preparazione di un balletto. Open House rappresenta quindi una sorta di prova generale della convivenza, in attesa della prima puntata condotta da Ilary Blasi, in programma giovedì 17 settembre 2026 in prima serata su Canale 5.

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