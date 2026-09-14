Gennarino, il Jack Russell diventato la mascotte più amata di Affari Tuoi, ha lasciato la tv ed è andato in pensione. Nonostante l’addio al programma di Stefano De Martino, il cane continua però a riconoscere la sigla della trasmissione, come raccontato dalla sua proprietaria.

L’età di Gennarino, il trasferimento di Affari Tuoi e l’arrivo di Tommasino

La scelta di concludere l’esperienza televisiva è stata presa soprattutto per tutelare il benessere di Seven, questo il vero nome. Il trasferimento della nuova stagione di Affari Tuoi da Roma a Milano avrebbe infatti comportato viaggi e spostamenti frequenti, ritenuti troppo impegnativi per un cane ormai anziano. Attraverso l’addestratore, la famiglia aveva spiegato la decisione al Corriere: «Ha 13 anni e mezzo.

È un’età importante e abbiamo ritenuto fosse giusto concludere questa esperienza. Con il trasferimento della trasmissione a Milano avrebbe dovuto affrontare spostamenti quotidiani e la nostra priorità è sempre stata il suo benessere. I cani devono vivere serenamente: per questo abbiamo deciso che è arrivato il momento della pensione».

Il suo posto accanto a Stefano De Martino è stato affidato a Tommasino, un altro cane della stessa famiglia e figlio della sorella di Seven, chiamato a raccoglierne l’eredità televisiva.

L’addio di Gennarino, però, non è passato inosservato: diversi spettatori hanno espresso sui social il proprio dispiacere, e qualcuno avrebbe persino dichiarato di non voler più seguire il programma senza di lui.

Affari Tuoi, il tenero retroscena su Gennarino: cosa succede quando sente la sigla

Dopo una lunga carriera davanti alle telecamere, Gennarino ha lasciato la televisione ed è andato in pensione. Il Jack Russell era già noto al pubblico per aver interpretato Lupa nella fiction Rocco Schiavone, prima di diventare una delle presenze più amate di Affari Tuoi. A volerlo nel programma di Rai1 era stato Stefano De Martino, che lo aveva accolto nel game show nell’aprile dell’anno precedente ribattezzandolo affettuosamente Gennarino. In poco tempo il cane ha conquistato gli spettatori e ottenuto una notevole popolarità anche sui social.

Oggi la sua quotidianità è molto più tranquilla, ma il legame con la trasmissione sembra essere rimasto. La proprietaria Raffaella Gasbarro ha raccontato a DiPiù: “Appena sente la sigla si gira verso il televisore“. Poco dopo, però, Seven si rilassa: “Chiude gli occhi e si addormenta in braccio a mia figlia, che è la sua preferita“. Un piccolo rituale che mostra come i suoni del programma siano ancora familiari al Jack Russell dopo gli anni trascorsi sui set e negli studi televisivi.