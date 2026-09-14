Ballando con le stelle, la tredicesima concorrente è ora ufficiale, è un simbolo dell'Italia nel mondo.

Il cast del programma dance di Rai 1 “Ballando con le stelle” si sta sempre più formando con gli ultimi tasselli che andranno a comporre una rosa che per questa nuova stagione è di qualità elevata tra volti notissimi ed altri noti che si daranno battaglia sotto i commenti dei giudici sulla pista da ballo dello studio comandato da Milly Carlucci.

Un cast di 12 ballerini di successo che arricchiranno il programma

Nel corso degli ultimi mesi Milly Carlucci ha preparato una squadra di ballerini di tutto rispetto che naturalmente deve chiudersi dato che manca sempre meno al via della stagione.

I nomi ufficializzati sono un mix tra personaggi dello spettacolo, dello sport, del web e della televisione che hanno deciso di intraprendere questo viaggio nel mondo della danza dove daranno totalmente sè stessi per la causa.

Il cast non è chiuso ed è arrivato nel weekend l’annuncio ufficale della tredicesima concorrente che ha una fama al di fuori del comune in Italia ed è pronta a tornare ad incantare il pubblico.

L’annuncio della presenza di spicco nel cast

La notizia della tredicesima concorrente è arrivato tramite i canali ufficiali della trasmissione che hanno pubblicato un video.

Nel video, come riporta CaffeinaMagazine, si vede la figlia che chiede ripetutamente alla madre se farà parte dello show e alla fine lei lo afferma senza particolari esitazioni ma mostrando molta gioia.

La persona che ammette di far parte del programma è Ornella Muti, la 71enne attrice sarà nello show mostrando la sua forma fisica invidiabile e la sua voglia di danzare come quando era giovane.

L’attrice ha anche parlato del suo stile di vita, basato su esercizio fisico, alimentazione curata e riduzione del fumo che le hanno permesso di mantenere un aspetto decisamente più giovanile rispetto alla carta d’identità.

Sarà infatti interessante vederla alle prese con i vari stili di danza che compongono il programma. A breve sarà ufficializzato anche il ballerino che l’accompagnerà in questa entuasiasmante esperienza.