Ilary Blasi e Bastian Muller hanno detto sì davanti a pochi invitati ma mancava un volto molto famoso, ecco il motivo.

Domenica 13 settembre è stata indubbiamente una giornata da ricordare per una delle celebrità dello star system italiano che ha deciso di coronare l’unione che la lega da tempo annunciando il tanto agognato sì e convolare a nozze con il nuovo uomo della sua vita colui che le ha rapito il cuore. Un evento intimo ma molto carico di significato.

Il dress code sul bianco, simbolo di speranza

Sono emersi i primi dettagli dei vestiti che indossavano gli invitati alla cerimonia che si è tenuta a Villa Cimbrione a Ravello sulla Costiera Amalfitana, location da urlo che sin da quando è stata ufficializzata aveva fatto molto parlare.

Il vestiario degli sposi ha puntato sul classico bianco come prevedibile, si è deciso di mantenere questa tonalità anche per gli invitati che lo hanno rispettato, puntando il tutto sulla sobria eleganza senza picchi di stili inattesi.

La decisione è stata un perfetto continuum con quanto voluto dai due sposi che non hanno pubblicizzato l’evento sia nel durante che nel dopo e lo hanno vissuto nella riservatezza e nell’intimità che si richiede in occasioni di questo tipo.

Era assente e sui social la sua mancanza ha colpito

Del matrimonio tra Bastian Muller e Ilary Blasi se ne è parlato anche perché Chanel Totti e Christian non hanno condiviso nulla dell’evento che ha coinvolto la loro madre ma anche perché spiccava un’assenza impattante nel mondo del gossip.

Tra le persone presenti – 45 invitati in tutto – oltre ai familiari vi erano amici della coppia, chi di Bastian e chi di Ilary ma a mancare è stata Selvaggia Lucarelli, non è chiaro se era assente perché non è stata invitata o perché abbia voluto disertare lei personalmente.

Sta di fatto che il fatto di non aver aggiornamenti dalla giornalista ha smosso i social con diversi utenti che hanno ammesso di preferire Selvaggia Lucarelli a Ilary Blasi.