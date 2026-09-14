Attimi di paura a bordo di un piccolo aereo che, a causa di un guasto meccanico improvviso, è stato costretto all’ammaraggio. A bordo un deputato. La situazione.

Aereo si inabissa nel lago: a bordo un noto deputato

Attimi di grande paura per le due persone a bordo del piccolo aereo Beechcraft K35, un monomotore noto come ‘Bonanza’, in grado di trasportare sino a cinque persone che, a causa di un improvviso guasto meccanico, è stato costretto all’atterraggio di emergenza, per l’esattezza il pilota è stato costretto all’ammaraggio nel lago Wasau, nel Wisconsin, negli Stati Uniti.

A bordo del velivolo il deputato Usa Tom Tiffany, candidato repubblicano alla carica di Governatore dello Stato. Subito dopo essere finiti in acqua, il deputato e il pilota hanno subito chiesto aiuto, con l’aereo che ha cominciato ad affondare.

Aereo si inabissa nel lago: il racconto del deputato

Poteva finire in tragedia, invece il deputato Usa Tom Tiffany e il pilota sono riusciti a salvarsi, uscendo dal velivolo e nuotando sino a riva, in attesa dei soccorso, come raccontato dallo stesso Tiffany sui social: “mentre l’aereo iniziava ad affondare, siamo usciti dal velivolo e abbiamo nuotato verso un punto in cui l’acqua era bassa, attendendo l’arrivo dei soccorritori in barca.

” I due sono stati salvati poi da un idroscivolante dei vigili del fuoco di Wausau circa 15 minuti dopo.