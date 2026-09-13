Dialogo nel Golfo: l'Oman promuove la stabilità con un'iniziativa storica

L'Oman, storico mediatore nel Golfo Persico, ha deciso di posticipare un incontro cruciale tra Iran e Stati del Golfo, sottolineando l'impegno per un dialogo costruttivo e duraturo.

In un contesto geopolitico complesso, l’Oman si conferma come attore chiave nel promuovere la stabilità nel Golfo Persico. Il ministro degli Esteri, Badr al-Busaidi, ha annunciato il rinvio del vertice previsto per il 14 settembre, che avrebbe visto la partecipazione dell’Iran e degli Stati del Golfo. Questo gesto non rappresenta un passo indietro, ma piuttosto una strategia per rafforzare il dialogo e la cooperazione nella regione.

Il ruolo dell’Oman nella diplomazia regionale

L’Oman ha una lunga tradizione di mediazione e diplomazia, soprattutto sotto la guida del defunto sultano Qaboos. Il paese ha sempre cercato di mantenere rapporti equilibrati con tutte le parti coinvolte, evitando di schierarsi apertamente in conflitti regionali. Questa volta, il rinvio del vertice non è visto come un ostacolo, ma come un’opportunità per preparare meglio il terreno per un dialogo più efficace.

Il ministro al-Busaidi ha dichiarato: “Rimaniamo impegnati a favorire un dialogo che supporti la stabilità e una cooperazione duratura nella nostra regione”. Questa affermazione riflette l’impegno dell’Oman a continuare a lavorare per la pace e la sicurezza nel Golfo Persico, nonostante le sfide.

La proposta omanita per un nuovo sistema di sicurezza regionale

Lo scorso luglio, il ministro degli Esteri dell’Oman, Sayyid Badr Albusaidi, ha presentato una proposta innovativa per la creazione di un nuovo sistema di sicurezza regionale condivisa. Questa iniziativa, supportata dal Group of Friends of the Process mira a coinvolgere tutti e otto gli Stati che si affacciano sul Golfo, inclusi l’Oman, i cinque Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, l’Iran e l’Iraq.

La proposta nasce dalla constatazione che la politica di contenimento nei confronti di Teheran, portata avanti per anni, non ha prodotto risultati duraturi in termini di sicurezza. Albusaidi ha invitato i Paesi della regione a rivedere i propri rapporti con le grandi potenze alleate, assumendosi maggiore responsabilità diretta per la propria sicurezza.

Un modello ispirato al processo di Helsinki

La proposta omanita trae ispirazione dal processo di Helsinki un’iniziativa diplomatica degli anni Settanta che permise il dialogo tra blocchi contrapposti durante la Guerra Fredda. L’obiettivo non è raggiungere un accordo immediato, ma creare una cornice stabile all’interno della quale Stati con interessi e visioni diverse possano continuare a incontrarsi e costruire fiducia reciproca nel tempo.

Tra i possibili terreni di partenza per questa cooperazione ci sono la sicurezza marittima, la comunicazione in caso di crisi, la protezione delle infrastrutture critiche, la cooperazione umanitaria, la risposta ai disastri naturali e la connettività economica. Questi ambiti non richiedono la risoluzione preventiva delle divergenze politiche più profonde, ma permettono di avviare un dialogo costruttivo.

Le sfide e le opportunità future

Gli osservatori internazionali, tra cui l’ex Segretario alla Difesa del Regno Unito, Geoffrey Hoon, concordano nel ritenere che il Golfo stia attraversando una fase strategica nuova. La regione ha dimostrato una notevole capacità di proteggere società, infrastrutture ed economie, ma ha anche reso evidente che la sola preparazione militare e i rapporti di sicurezza con le potenze esterne non bastano da soli.

La domanda che si pone è se i Paesi del Golfo possano incidere sull’ambiente regionale in cui le crisi si generano. La risposta, secondo i sostenitori dell’iniziativa omanita, risiede in un processo regionale permanente, capace di far dialogare Stati con interessi e visioni diverse, costruendo fiducia reciproca nel tempo.

Un simile percorso non sarebbe in contraddizione con i rapporti di sicurezza già stabiliti dagli Stati del Golfo con le potenze internazionali. Stati Uniti, Europa, Regno Unito, Cina e altri attori continueranno ad avere interessi e responsabilità rilevanti nella regione, e un più solido quadro politico regionale potrebbe integrare quei rapporti anziché entrare in competizione con essi.