Elezioni in Svezia: il centrosinistra guida gli exit poll, ma il futuro è incerto

Il centrosinistra è in vantaggio negli exit poll delle elezioni svedesi, ma la formazione del nuovo governo è ancora incerta. Scopri i dettagli.

Magdalena Andersson ha guidato il centrosinistra verso un vantaggio iniziale nelle elezioni per i 349 seggi del Riksdag in Svezia, durante il voto che si è tenuto nel paese; lo spoglio ha però ridotto il margine tra le coalizioni e ha lasciato aperta la strada alla formazione del prossimo governo a Stoccolma. Ultimo aggiornamento: 14 settembre 2026.

La competizione ha assunto rilievo politico nazionale e internazionale perché il risultato determinerà quale blocco controllerà il parlamento e se l’intesa con i Democratici Svedesi influenzerà l’esecutivo successivo. Il tema dell’immigrazione e la lotta alla criminalità hanno dominato la campagna, mentre sanità e scuola si sono rivelati fattori decisivi per molti elettori.

Proiezioni iniziali e variazioni nello spoglio

Gli exit poll avevano indicato una coalizione di centrosinistra in testa con il 51,3% e il blocco di centrodestra al 46,8%, ma il conteggio dei voti reali ha mostrato una riduzione del divario. A metà spoglio il margine si è assottigliato fino a un solo seggio di scarto tra i due schieramenti, rendendo lo scenario politico altamente incerto.

Il centrosinistra è composto dai Socialdemocratici (Socialdemocraterna) insieme a Verdi, Centro e Sinistra, mentre il centrodestra comprende i Moderati, i Liberali e i Democratici Svedesi.

Il ruolo dei Democratici Svedesi e le richieste di ministeri

I Democratici Svedesi guidati da Jimmie Åkesson hanno ottenuto risultati inferiori alle precedenti elezioni, con una proiezione che li collocava intorno al 17,2% rispetto al 20,5% del ciclo elettorale precedente. Il partito ha chiesto portafogli chiave come Giustizia, Immigrazione, Finanza, Esteri e Difesa, una posizione che ha alimentato preoccupazioni sulla possibilità di assegnare ministeri di peso a forze con posizioni critiche sull’immigrazione. La richiesta ha complicato le trattative per la formazione di un governo stabile.

Reazioni politiche e temi della campagna

L’ex premier Ulf Kristersson ha mantenuto l’intenzione di cercare di conservare il potere con il sostegno dei Democratici Svedesi, mentre Magdalena Andersson ha puntato sulla necessità di rafforzare la sanità, la scuola e la sicurezza interna. Il vice-sindaco di Stoccolma, Alexander Ojanne ha richiamato l’attenzione sull’importanza dell’istruzione come strumento contro il reclutamento nelle gang minorili, un fenomeno citato più volte durante la campagna elettorale. La soglia del 4% necessaria per entrare in Parlamento ha reso incerto l’accesso di partiti minori come i Liberali influenzando la possibile composizione del Riksdag.

Lo spoglio proseguirà nelle prossime ore e giorni, con margini ristretti che determineranno il percorso delle trattative per la formazione del governo e la distribuzione dei ministeri tra le forze politiche rappresentate nel parlamento svedese.