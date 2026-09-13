Valentina Ferragni: il sostegno alla sorella Chiara e le polemiche su The Ferragnez

Valentina Ferragni, ospite del podcast One More Time ha condiviso dettagli inediti sul sostegno alla sorella Chiara durante il ‘Pandoro gate’ e le sue critiche alla serie TV The Ferragnez. In un racconto a cuore aperto, ha descritto il periodo difficile vissuto dalla famiglia e le sue riflessioni sulle dinamiche interne.

Il sostegno a Chiara durante il ‘Pandoro gate’

Valentina ha rivelato che durante il ‘Pandoro gate’ lei e la sua famiglia hanno circondato Chiara con un supporto costante. “Non la lasciavamo sola neanche per andare in bagno” ha confessato, sottolineando la paura che la sorella potesse compiere gesti estremi. La famiglia ha cercato di supportarla con piccoli gesti, come cenare insieme o dormire a casa sua per farla sentire meno sola.

Valentina ha anche parlato delle difficoltà emotive affrontate da Chiara, che non voleva uscire di casa e non mangiava. “Cercavamo di supportarla con la presenza” ha spiegato, ricordando come lei e sua madre Marina Di Guardo si fermassero a dormire da Chiara per farla sentire meno isolata. La famiglia ha passato mesi a discutere su come gestire la situazione e cosa comunicare all’esterno, mentre Chiara era al centro di un dibattito pubblico.

Le critiche a Fedez e la serie The Ferragnez

Valentina ha espresso critiche alla seconda stagione di The Ferragnez in particolare sul modo in cui la famiglia Ferragni è stata rappresentata. “La serie è stata fatta e voluta soprattutto da Federico e Chiara” ha detto, aggiungendo che non ha apprezzato il modo in cui la famiglia è stata messa a confronto con quella di Fedez. “Non mi era piaciuto per niente il modo in cui veniva raccontata questa storia” ha riflettuto, criticando la superficialità con cui le persone sono state trattate.

Valentina ha anche parlato dei confessionali usati nella serie, che secondo lei sono stati utilizzati per lanciare stoccate senza dare la possibilità di replicare. “Avevamo detto: non diciamo cose che non vogliamo dire, non facciamo gli stron*i, non siamo all’interno di un reality show che uno deve prevalere sull’altro” ha spiegato, sottolineando che il risultato finale è stato diverso da quello che era stato concordato inizialmente.

La scelta di andarsene

Valentina ha deciso di non partecipare alla seconda stagione della serie dopo aver compreso come era stata strutturata. “C’era sempre e solo un punto di vista. Nessun altro aveva modo di poter replicare” ha detto, aggiungendo che non voleva esporsi per essere criticata ulteriormente. Anche sua sorella Francesca e sua madre Marina hanno deciso di lasciare la serie.

Le critiche sul corpo e l’indipendenza

Valentina ha parlato delle critiche ricevute sul suo aspetto fisico, sottolineando che spesso i giudizi riguardano il suo corpo piuttosto che le sue idee. “Io ricevo spesso giudizi sull’aspetto fisico, non tanto su quello di cui parlo, sulla personalità” ha detto, citando commenti come “Sei grassa, sei obesa, dimagrisci”. Nonostante queste critiche, Valentina ha affermato di essere diventata più forte e consapevole di sé grazie al supporto delle persone che le vogliono bene.

Valentina ha anche parlato della separazione dei suoi genitori, avvenuta quando aveva dieci anni. “Tornassi indietro, dico sempre che sarebbe stato meglio se l’avessero fatto prima” ha commentato, aggiungendo che ci sarebbero state meno discussioni in famiglia. Sua madre Marina Di Guardo ha dovuto affrontare il problema dell’autonomia finanziaria dopo la separazione, insegnando alle figlie l’importanza dell’indipendenza.

Le sue parole offrono uno sguardo unico sulle dinamiche interne della famiglia e sulle sfide affrontate durante il ‘Pandoro gate’.