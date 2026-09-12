Una 66enne è morta mentre raggiungeva il funerale della madre: il masso ha colpito anche altre auto, ferendo sette persone.

Tragedia nel Reatino, dove un masso si è staccato da una parete rocciosa e ha travolto alcune auto di un corteo funebre. Una donna di 66 anni è morta e altre sette persone sono rimaste ferite.

Rieti, masso travolge un corteo funebre: una donna morta

Un grave incidente si è verificato lungo la strada regionale 521, nel tratto compreso tra Morro Reatino e Leonessa, in provincia di Rieti.

Come riportato da Tgcom24, una donna di 66 anni, residente a Roma, ha perso la vita dopo che un masso, staccatosi improvvisamente dalla parete rocciosa che costeggia la carreggiata, ha raggiunto l’auto sulla quale viaggiava.

La vittima era seduta accanto al marito, alla guida di una Chevrolet Spark, e insieme ad altri familiari stava seguendo il carro funebre diretto a Coronella, frazione di Cascia, in provincia di Perugia, dove nel pomeriggio si sarebbe celebrato il funerale della madre.

Secondo le prime ricostruzioni, la pietra, del peso di circa 20 chilogrammi, è rotolata verso la strada investendo violentemente la parte superiore e il parabrezza della vettura e penetrando nell’abitacolo. Per la 66enne le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Sette feriti, strada chiusa: accertamenti sulle cause del distacco

Dopo aver centrato l’utilitaria, il masso avrebbe coinvolto anche altre vetture che facevano parte del corteo funebre, provocando il ferimento di sette persone, nessuna delle quali risulterebbe in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Ares 118, i vigili del fuoco e i carabinieri delle stazioni di Labro e Contigliano. I feriti sono stati assistiti e trasferiti all’ospedale di Rieti per gli accertamenti necessari.

Il tratto della regionale è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Restano da chiarire le cause del distacco della roccia: tra le ipotesi viene valutato anche un possibile collegamento con le piogge dei giorni precedenti. La strada attraversa infatti diversi punti caratterizzati da gole strette e in passato è già stata interessata da frane e smottamenti, tanto da rendere necessaria l’installazione di reti e opere di contenimento.

Secondo le ultime indiscrezioni, il funerale dell’anziana madre della vittima sarebbe stato comunque celebrato nel pomeriggio a Coronella, mentre la salma della 66enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, come disposto dal magistrato di turno della Procura di Rieti.