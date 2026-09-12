Un treno regionale è deragliato in Normandia, nel nord-ovest della Francia, causando 44 feriti, tra cui una 18enne in gravi condizioni. Gli inquirenti stanno valutando la possibilità di un sabotaggio dopo il ritrovamento di un pezzo di rotaia sui binari.

Treno deraglia sulla Rouen-Caen: 44 feriti, grave una 18enne

Un grave incidente ferroviario si è verificato nella serata di venerdì 11 settembre in Normandia, lungo la linea regionale che collega Rouen e Caen. Il convoglio, con a bordo circa 180 passeggeri, è uscito dai binari intorno alle 19:45 mentre attraversava il territorio di Cléon, tra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, nel dipartimento della Senna Marittima.

Il bilancio è di 44 feriti: 43 persone avrebbero riportato conseguenze meno gravi, mentre una passeggera di 18 anni è stata trasferita in ospedale in elicottero in condizioni molto serie.

Sul luogo dell’incidente sono stati mobilitati 130 vigili del fuoco, cinque équipe mediche e circa 80 mezzi di soccorso. Anche il prefetto della Normandia, Jean-Benoît Albertini, ha raggiunto la zona per seguire le operazioni.

Treno deraglia in Francia: al vaglio l’ipotesi sabotaggio

Gli investigatori francesi stanno concentrando l’attenzione sulla possibilità che il deragliamento sia stato provocato intenzionalmente. Secondo le prime ricostruzioni, il treno procedeva a circa 140 chilometri orari quando avrebbe urtato un oggetto metallico sistemato lungo la linea. Sul binario sarebbe stato infatti rinvenuto un lungo frammento di rotaia, elemento che ha rafforzato i sospetti di un possibile sabotaggio. Una fotografia del pezzo di metallo posizionato tra le rotaie ha iniziato a circolare sui social già nelle ore successive all’incidente.

La polizia giudiziaria è stata incaricata degli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e verificare l’eventuale natura dolosa dell’episodio. Il procuratore di Rouen Sébastien Gallois ha inoltre reso noto che gli esami per alcol e sostanze stupefacenti effettuati sul macchinista hanno dato esito negativo. Il viceprocuratore Marie-Valérie Albert ha avvertito che «l’indagine sarà lunga». Intanto la compagnia ferroviaria nazionale Sncf ha assicurato piena collaborazione agli inquirenti e la disponibilità a fornire tutti gli elementi utili all’inchiesta.