Di Battista è tornato in Italia dopo il ricovero a Cuba ed è stato accompagnato al Gemelli: le prime foto lo mostrano con una fasciatura alla testa.

Alessandro Di Battista è tornato in Italia dopo il ricovero e l’intervento subito a Cuba. L’ex deputato è atterrato a Ciampino a bordo di un’aeroambulanza ed è stato trasferito al Policlinico Gemelli di Roma: ecco le ultime notizie sulle condizioni.

Gli accertamenti e l’appello alla riservatezza sulle condizioni di Di Battista

Al momento non è stato diffuso un bollettino medico ufficiale e restano riservati la diagnosi, la natura dell’operazione eseguita all’Avana e la prognosi.

Al Gemelli potranno essere effettuati gli approfondimenti necessari per verificare il decorso dopo l’intervento e confrontare il quadro neurologico con la documentazione raccolta a Cuba.

Come riportato dall’Adnkronos, secondo Giulio Maira, neurochirurgo ed ex direttore dell’Istituto di Neurochirurgia del Gemelli, il fatto che Di Battista abbia potuto affrontare un trasferimento sanitario di circa dodici ore rappresenterebbe un elemento positivo, pur senza permettere conclusioni sulle sue reali condizioni.

Lo specialista ha sottolineato che le prime 24 ore saranno particolarmente importanti per gli accertamenti e per escludere eventuali complicazioni neurologiche, ribadendo la necessità di attendere le valutazioni dei medici che lo stanno seguendo.

Nel frattempo l’associazione Schierarsi ha rivolto un appello ad amici, sostenitori e operatori dell’informazione affinché non si rechino al Policlinico Gemelli, chiedendo «massima prudenza e discrezione» nella diffusione di fotografie, video e informazioni personali.

L’associazione ha precisato che ogni eventuale aggiornamento verrà comunicato nei tempi e nelle modalità ritenute opportune, nel rispetto della volontà di Di Battista e della sua famiglia.

Di Battista rientrato da Cuba e ricoverato al Gemelli: le prime foto dopo l’arrivo

Alessandro Di Battista è rientrato in Italia dopo il ricovero e l’intervento chirurgico subito a Cuba. L’aeroambulanza partita dall’Avana è atterrata sabato 12 settembre, intorno alle 7.10, all’aeroporto di Roma Ciampino, con circa cinquanta minuti di anticipo rispetto all’orario inizialmente previsto. Il viaggio sanitario, durato complessivamente circa dodici ore, ha previsto due scali tecnici, prima a Nassau, alle Bahamas, e successivamente in Lussemburgo.

Ad attendere l’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle c’era un’ambulanza che, scortata da un mezzo della polizia, lo ha condotto direttamente al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Nelle prime immagini diffuse dopo l’arrivo, Di Battista appare con una vistosa fasciatura alla testa.

L’ex deputato si trovava a Cuba per realizzare alcuni reportage quando, il 28 agosto, era stato colpito da un malore accompagnato da forti dolori alla testa. Ricoverato d’urgenza all’Avana, era stato sottoposto nei giorni successivi a un intervento chirurgico. Il ritorno in Italia, inizialmente ipotizzato per il 4 settembre, era stato poi rinviato per consentire il trasferimento nelle condizioni ritenute più adeguate.

Dalle ultime indiscrezioni, al Gemelli sarebbe ora seguito dall’équipe di Neurochirurgia diretta dal professor Francesco Doglietto e da quella di Rianimazione e Terapia Intensiva guidata dal professor Massimo Antonelli. Continuano ad assisterlo anche il neurochirurgo Giuseppe Maria Della Pepa e l’anestesista rianimatrice Isabella Melchionda, che lo avevano seguito durante gli ultimi giorni trascorsi a Cuba.

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