Paura a Treviso, dove un 23enne in fuga su un monopattino elettrico ha dato il via a un inseguimento con la Polizia Locale, travolgendo una donna prima di essere bloccato e arrestato.

Treviso, fugge all’alt in monopattino e travolge una donna

Come riportato da Treviso Today, momenti di tensione nel pomeriggio di venerdì 11 settembre a Treviso, dove un 23enne di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato al termine di un inseguimento con la Polizia Locale.

Tutto è iniziato intorno alle 16.30 sul Terraglio, quando una pattuglia in moto ha notato il giovane procedere contromano a bordo di un monopattino elettrico, senza casco e con un mezzo privo di targa e assicurazione. All’alt degli agenti, il ragazzo avrebbe accelerato dando inizio alla fuga, raggiungendo anche una velocità superiore ai 25 chilometri orari.

Durante l’inseguimento ha imboccato il sottopasso pedonale ferroviario di via Dandolo nonostante la presenza di diverse persone. In prossimità di una curva ha perso il controllo del mezzo ed è caduto, travolgendo una donna che stava camminando. La passante ha riportato un’abrasione e un ematoma, ma non sarebbero state riscontrate conseguenze gravi.

La fuga a piedi e la colluttazione con gli agenti: arrestato 23enne

Dopo l’impatto, il 23enne ha lasciato il monopattino nel sottopasso e ha proseguito la fuga a piedi. Dalle indiscrezioni di Treviso Today, gli agenti sono riusciti poco dopo a raggiungerlo, ma il giovane avrebbe opposto resistenza, dando vita a una colluttazione prima di essere definitivamente bloccato e accompagnato al comando della Polizia Locale di via Castello d’Amore per gli accertamenti.

L’arresto è stato convalidato nella tarda mattinata di sabato 12 settembre e il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma. Il 23enne dovrà rispondere, secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, di resistenza a pubblico ufficiale, inosservanza del provvedimento di allontanamento e fuga all’alt. A queste contestazioni si aggiungono le sanzioni amministrative relative all’utilizzo di un monopattino non conforme, senza targa e assicurazione, condotto senza casco e a velocità ritenuta pericolosa.