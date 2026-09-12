Villa di Daniela Serafini in vendita: prezzo e caratteristiche dell'immobile di Ilary Blasi

Ilary Blasi è al centro di numerosi cambiamenti nella sua vita privata e professionale. Oltre al matrimonio con Bastian Muller e alla conduzione del Grande Fratello Vip la conduttrice sta per chiudere un capitolo importante: la vendita della villa della madre a Torrino.

La residenza, che ha fatto da sfondo a diverse scene del docufilm Unica su Netflix è stata messa in vendita con un prezzo di 3 milioni e 250 mila euro.

Scopriamo insieme i dettagli di questa proprietà di lusso e il motivo della sua messa in vendita.

La villa della madre di Ilary Blasi: caratteristiche e prezzo

La villa, situata nel cuore di un contesto residenziale esclusivo, si estende su una superficie di 330 metri quadrati. La proprietà, realizzata nel 2016, è stata progettata per offrire il massimo comfort abitativo con ambienti raffinati e finiture di altissimo livello.

Tra le caratteristiche principali troviamo cinque camere da lettocinque bagnidue cucine e tre grandi saloni. La villa è dotata anche di un garage doppio con serrande elettriche, una lavanderia attrezzata e un ampio giardino. Le finiture includono parquet Listone Giordano, infissi in pvc effetto legno con doppi vetri e zanzariere, porte interne coordinate, finestre a tutta altezza, tende elettriche e rivestimenti esterni in pietra naturale.

L’annuncio di vendita recita: “Nel cuore di un contesto residenziale esclusivo proponiamo in vendita un’imponente villa unifamiliare realizzata nel 2016 e progettata per offrire il massimo comfort abitativo attraverso ambienti raffinati, finiture di altissimo livello e una perfetta distribuzione degli spazi”.

Il legame con il docufilm Netflix Unica

La villa è diventata famosa grazie al docufilm Unica su Netflix in cui Ilary Blasi ha raccontato la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Nel trailer del film, la conduttrice dice: “Vi porto da mia madre, abita nella casa accanto” mostrando il legame stretto tra la villa della madre e quella in cui viveva con Totti.

La residenza è stata ampiamente mostrata nel documentario, rendendola familiare a molti spettatori. La messa in vendita della villa assume un valore simbolico, arrivando in un momento in cui molti aspetti della vita di Ilary stanno cambiando.

Il matrimonio con Bastian Muller e il ritorno in televisione

Il 13 settembre, Ilary Blasi sposerà Bastian Muller a Ravello nella suggestiva cornice di Villa Cimbrone. La cerimonia sarà blindatissima, con pochi ma selezionati invitati. Dopo quattro giorni, il 17 settembre, la conduttrice tornerà alla conduzione del Grande Fratello Vip impegno che non le consentirà di andare in luna di miele.

Nonostante il matrimonio, Ilary e Bastian non hanno intenzione di convivere immediatamente. La conduttrice rimarrà a Roma, nella villa di Totti, mentre Bastian resterà in Germania per lavoro. “Lui viene a Roma, io una volta al mese vado in Germania. Ormai è diventata una routine” ha dichiarato Ilary.

La vendita della villa della madre rappresenta un altro passo verso la chiusura di un capitolo importante della vita di Ilary Blasi, mentre si prepara a iniziare una nuova avventura sia nella vita privata che professionale.