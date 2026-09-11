Svolta per la 46enne Linda Martinucci uccisa in bici a Viareggio: rintracciato il furgone e fermati proprietario e occupanti.

Svolta nelle indagini sulla morte di Linda Martinucci, la 46enne travolta e uccisa mentre era in bici a Viareggio. I Carabinieri hanno individuato il furgone coinvolto nell’incidente e portato in caserma il proprietario e gli altri occupanti del mezzo per chiarire chi fosse alla guida al momento dell’impatto.

L’investimento nella notte e i tentativi di salvare la 46enne

L’incidente è avvenuto poco prima delle 3 sul vecchio cavalcavia della Torre Matilde, nei pressi di un distributore di benzina. Linda Martinucci stava pedalando insieme al fidanzato quando sarebbe stata colpita dal furgone durante il rientro da una manovra di sorpasso di un’automobile. Il compagno della vittima, rimasto illeso, e il conducente dell’auto sorpassata hanno assistito alla scena, prestando i primi aiuti e chiamando immediatamente il 112 Nue.

Nonostante la concitazione, entrambi sarebbero riusciti anche a prendere il numero di targa del mezzo in fuga, elemento risultato decisivo per rintracciarlo rapidamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i volontari della Croce Verde. Le condizioni della 46enne sono apparse subito gravissime: i soccorritori hanno tentato di stabilizzarla e hanno continuato le manovre di rianimazione durante il trasporto, ma la donna è morta prima di poter ricevere le cure in ospedale.

Le indagini proseguono per definire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare chi fosse effettivamente alla guida del furgone.

Viareggio, donna travolta e uccisa nella notte: rintracciato il furgone pirata

Proseguono gli accertamenti dei Carabinieri sulla morte di Linda Martinucci, la 46enne travolta mentre viaggiava in bicicletta nella notte a Viareggio. Come riportato dall’Ansa, attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza e grazie alla targa annotata dai testimoni, gli investigatori sono riusciti in breve tempo a rintracciare il furgone coinvolto e il suo proprietario.

L’uomo, un cittadino extracomunitario, è stato condotto in caserma insieme ad altri occupanti del mezzo, suoi connazionali, per chiarire le rispettive responsabilità. Secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni dell’Ansa, il proprietario avrebbe negato di trovarsi alla guida al momento dell’investimento. La posizione delle persone presenti sul furgone, che dopo l’urto si sarebbero allontanate senza prestare soccorso, resta quindi al vaglio degli investigatori. Per tutti è stato inoltre disposto l’alcoltest, mentre gli accertamenti dovranno stabilire con certezza chi stesse conducendo il veicolo.