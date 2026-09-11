Ad annunciarlo in un video lo stesso influencer, che ha aggiunto che farà ricorso con la decisione.

L’influencer Simone Carabella ha ricevuto un Daspo urbano a Venezia. Ecco il motivo.

Simone Carabella, daspo veneziano per l’influencer: il motivo

Con un video sui social, l’influencer Simone Carabella ha annunciato di aver ricevuto un daspo urbano. Il questore di Venezia ha infatti emesso un foglio di via nei confronti di Carabella, dopo che lo scorso 4 di settembre l’influencer ha disturbato platealmente con un panino con la mortadella e cantando l’inno di Mameli un gruppo di 200 bengalesi, i quali si erano radunati in un parco a Mestre per la preghiera islamica del venerdì (il tutto mentre riprendeva con il cellulare).

Simone Carabella non potrà entrare a Venezia per sei mesi e, sempre sui social, l’influencer ha annunciato che presenterà ricorso.

Daspo veneziano per Simone Carabella: cosa significa

Come visto Simone Carabella ha ricevuto un daspo urbano dal Questore di Venezia dopo aver disturbato platealmente 200 bengalesi riuniti a Mestre per la preghiera del venerdì.

Ma, che cos’è esattamente un daspo urbano? Si tratta di una misura di prevenzione personale emessa dal Questore nei confronti di chi si è reso responsabile di ripetute violazioni alle norme che tutelano la sicurezza e il decoro urbano. L’autore delle condotte moleste può essere allontanato da determinate aree della città per un periodo fino a cinque anni.