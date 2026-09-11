Valter Longo e la dieta per la longevità, le 12 ore sono nostre alleate

Valter Longo e la dieta per la longevità, le 12 ore sono nostre alleate

Se ne sentono di ogni su come e cosa si deve fare per vivere a lungo, si prendono ad esempio gli stili di vita delle star che applicano il digiuno intermittente, utile per perdere peso in modo rapido, ma pochi parlano davvero di cosa serve per vivere a lungo e su questo aspetto è intervenuto un esperto che ha portato la sua strategia.

Nutrizione e digiuno più potenti dell’esercizio fisico

L’esperto sfata un mito che è stato inculcato a tutti sin da piccoli – per stare in forma devi fare esercizio fisico – chiariamoci l’esercizio fisico è utile ma non è l’unica arma da utilizzare per vivere bene.

Secondo lui l’alimentazione, ovvero le scelte che facciamo rispetto agli alimenti che troviamo nel piatto, in abbinamento al digiuno, ovvero a quando smettiamo di mangiare la sera sono più efficaci e per questo motivo ha elaborato una strategia tutta sua che analizzeremo.

12 ore per la longevità

Valter Longo esperto nutrizionista ha elaborato la “dieta della longevità” e si basa su un dato importantissimo il controllo dell’orologio per quando noi andiamo a mangiare.

Secondo lui non devono passare più di 12 ore tra il primo pasto della giornata e la cena. Ha fatto degli esempi, come riporta LaPresse, ovvero se mi alzo e faccio colazione alle 8 devo finire di cenare entro massimo le 20:15.

Ha parlato anche del suo caso, lui si alza e fa colazione alle 9, cena alle 21 mantenendo le 12 ore esatte. La dieta della longevità è “pescetariana” ed è ricca di verdure e legumi, ormai non è più solo la mediterranea a fare scuola nel mondo ma vi sono altre diete che permettono di raggiungere questo obiettivo.

Infine un monito per chi mangia tante proteine animali, di evitarle perché aumentano di molto il rischio di insorgenza di malattie come il diabete, quindi se possibile sgarrare una volta a settimana ma per i restanti giorni mangiare pesce, verdure e legumi.