Incidente stradale in Svizzera: autobus con turisti olandesi si ribalta, bilancio pesante

Un autobus turistico con a bordo 48 persone si è ribaltato in Engadina, causando cinque morti e numerosi feriti. L'incidente è avvenuto giovedì 10 settembre.

Un tragico incidente stradale ha colpito l’Engadina nella Svizzera orientale giovedì 10 settembre. Un autobus turistico, con a bordo 48 passeggeri di nazionalità olandese, si è ribaltato lungo la strada tra Susch e Zernez nel Cantone dei Grigioni. Il bilancio è pesante: cinque morti e numerosi feriti, tra cui tre in gravi condizioni.

Le dinamiche dell’incidente

L’autobus, appartenente alla compagnia turistica olandese Oad era diretto in Austria e la sosta in Svizzera era prevista come escursione giornaliera. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo è uscito di strada in una zona di lavori, impattando con il guardrail e ribaltandosi su un fianco. La polizia locale ha confermato che le operazioni di soccorso sono state immediate e massicce, con l’intervento di cinque elicotteri e numerosi soccorritori.

Le condizioni dei feriti

Tra i 48 passeggeri, tutti adulti, cinque hanno perso la vita, tre sono rimasti gravemente feriti, sette hanno riportato ferite di media gravità e 30 ferite lievi. Le operazioni di identificazione delle vittime sono ancora in corso. La strada è stata completamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti.

Le reazioni e le indagini

L’associazione di categoria olandese ANVR ha espresso profondo dolore per quanto accaduto, definendo l’incidente “un terribile evento”. Una portavoce dell’organizzazione ha dichiarato: “Siamo molto tristi per quello che è successo. È un terribile incidente”. Le autorità svizzere stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, che restano ancora da chiarire.

La Farnesina sta verificando l’eventuale presenza di cittadini italiani tra le persone coinvolte. Al momento, non risultano comunicazioni ufficiali che confermino la presenza di connazionali a bordo. La polizia cantonale dei Grigioni ha invitato i familiari a contattare la centrale operativa per informazioni.

L’incidente ha avuto conseguenze anche sulla circolazione, con la chiusura dell’Engadinerstrasse una strada che collega importanti località dell’Engadina e che si trova in un’area alpina caratterizzata da carreggiate strette, curve e notevoli dislivelli. Zernez, uno dei principali accessi al Parco Nazionale Svizzero è una destinazione frequentata da turisti provenienti da tutta Europa.