Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati: la verità sulla rottura

Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati hanno messo fine alla loro relazione. Scopri i dettagli della rottura e le dichiarazioni dei protagonisti.

L’amore tra Belen Rodriguez e il personal trainer Gaetano Fidanzati è giunto al capolinea. Una storia iniziata con entusiasmo e segnata da alti e bassi, culminata in una rottura che ha lasciato molti interrogativi.

La coppia si era formata poco prima della crisi che aveva colpito la showgirl argentina lo scorso maggio, portandola a un ricovero.

Inizialmente, tutto sembrava procedere serenamente, con cene fuori e paparazzate mano nella mano. Tuttavia, l’estate ha portato una bufera su questa relazione.

La crisi estiva e le accuse sui social

A luglio, Belen è stata attaccata sui social, con alcuni utenti che l’hanno accusata di cambiare spesso compagni. La conduttrice ha risposto piccata, difendendo i suoi sentimenti per il nuovo partner.

Tuttavia, a ferragosto, la quarantunenne è stata paparazzata con un nuovo ragazzo, Simone Pollastri scatenando una crisi con Fidanzati.

Gaetano ha ammesso di volere delle spiegazioni e di aver discusso con Belen dopo aver scoperto che la sua compagna era stata avvistata con un altro ragazzo. Le sue parole sono state chiare: “Non stimo chi sparisce al primo segno di difficoltà.”

La riconciliazione e la rottura definitiva

Dopo ferragosto, Belen e Gaetano si sono visti e sono tornati insieme, ma la riconciliazione non è durata a lungo. La settimana scorsa, Belen ha pubblicato una riflessione su Instagram, facendo capire che la relazione era finita. La presentatrice ha scritto di non apprezzare le persone che non le restano accanto nei momenti complicati.

“La mia stima si affievolisce davanti a chi non ha il coraggio di restare quando conta davvero”, ha scritto Belen. “Chi sparisce al primo segno di difficoltà, perde spazio nella mia vita. Le parole gonfiate le porta via il vento. Chi ha coraggio non promette, resta.”

La versione di Gaetano Fidanzati

Secondo quanto riportato, sarebbe stato proprio Gaetano a voler concludere la relazione. Il trentacinquenne avrebbe deciso di interrompere la frequentazione con Belen a causa della pressione mediatica e del caos che circondava la loro storia. Fidanzati avrebbe scritto alla Rodriguez che per loro non c’era più futuro insieme, con un messaggio su WhatsApp.

“Lui ha preferito mettere un punto alla storia e lo ha fatto tramite un messaggio”, ha spiegato Gabriele Parpiglia. “Ha scritto alla showgirl che tra di loro era finita. Poche parole, stop al segui sui social e un taglio netto con quella che fino a due mesi era la donna seduta accanto a lui durante il compleanno.”

Le smentite di Belen e le dichiarazioni pubbliche

Belen Rodriguez ha risposto alle accuse di Fabrizio Corona, smentendo le voci sul presunto tradimento. La showgirl ha dichiarato di aver già provveduto per vie legali contro l’ex paparazzo. “Non avrò pietà, il gioco è finito Fabrizio”, ha scritto in alcune storie Instagram.

Nel frattempo, sui social sono stati notati cambiamenti nei following di Belen. La showgirl avrebbe smesso di seguire Stefano De Martino, Diletta Leotta e Gaetano Fidanzati, come segnala Gabriele Parpiglia.

La storia tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati si chiude così, tra social e dichiarazioni pubbliche, lasciando spazio a nuove riflessioni sull’amore sotto i riflettori.