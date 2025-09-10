Svolta inattesa per Belen Rodriguez: tutte le novità tra tv e radio

Belen Rodriguez tra nuovi progetti, esordio in radio e sorprese: la sua carriera sempre sotto i riflettori.

Belen Rodriguez torna al centro dell’attenzione, ma questa volta le notizie non sono tutte positive. Dopo anni di successi in tv, arrivano alcune sorprese che rischiano di cambiare i piani della showgirl. Nel mirino, questa volta, c’è il suo coinvolgimento nel mondo radiofonico: un nuovo capitolo che promette colpi di scena, decisioni inaspettate e qualche tensione dietro le quinte.

Belen Rodriguez, la brutta notizia arriva dalla tv

L’ultima indiscrezione, riportata dal giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica sul nuovo numero di Chi, svela dettagli interessanti sulla carriera della showgirl argentina. Belen Rodriguez affronta un periodo di cambiamenti nel suo percorso professionale. Il suo programma Amore alla prova su Real Time non tornerà in onda, anche se da Discovery lasciano aperta la porta a possibili novità nei prossimi mesi. Nonostante questa battuta d’arresto, la showgirl argentina non rimane inattiva: tornerà al timone di Only Fun sul Canale Nove, lo show comico che l’ha già vista protagonista insieme ai PanPers.

Inoltre, sarà ospite speciale a Ballando con le stelle 2025, calcando la pista come ballerina per una notte sotto la guida di Milly Carlucci, un ritorno in Rai che potrebbe preludere a nuovi progetti futuri.

Belen Rodriguez e il capitolo in radio

Oltre alla televisione, Belen si prepara a un debutto inedito nel mondo radiofonico: condurrà un programma serale su Rai Radio2 insieme a Vincenzo De Lucia e Barty Colucci. Giuseppe Candela lascia intendere che potrebbero esserci ulteriori opportunità in Rai, aprendo scenari che vanno al di là dei progetti già annunciati.

Tra impegni in tv e radio, Belen Rodriguez si prepara a un autunno intenso, dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinventarsi e di mantenere alta l’attenzione del pubblico, tra conferme, novità e colpi di scena professionali.