Belen Rodriguez è stata sorpresa, sorridente e complice, con Nicolò De Tomassi. Ma è davvero innamorata? Ecco la sua risposta.

Belen Rodriguez torna al centro dell’attenzione mediatica, tra scatti paparazzati e commenti social che fanno discutere i fan. La showgirl argentina, da sempre protagonista del gossip italiano, ha recentemente confessato una verità inaspettata sui social.

La paparazzata in Sardegna e il presunto fidanzato

Durante le vacanze estive in Sardegna, Belen Rodriguez era stata immortalata dai fotografi mentre condivideva momenti di grande complicità con Nicolò De Tomassi.

Le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostravano i due sorridenti e vicini, con baci e abbracci, facendo subito nascere i gossip su un possibile legame sentimentale.

De Tomassi, classe 1989, avvocato penalista romano e proprietario di un noto circolo di padel nella capitale, è apparso come una figura discreta ma affascinante, con cui la showgirl avrebbe instaurato un’intesa immediata grazie a conoscenze comuni. Non è stato chiarito se si tratti di un flirt estivo o di un rapporto destinato a consolidarsi, anche se Belen aveva espresso in precedenza di essere pronta a vivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale, lontano dal passato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Belen Rodriguez è innamorata? La sua confessione rispondendo a un follower

Qualche settimana dopo gli scatti, Belen Rodriguez ha deciso di intervenire indirettamente sulla sua vita privata attraverso Instagram. Rispondendo al commento di un utente che le chiedeva se fosse innamorata, la showgirl ha chiarito la sua posizione con una sola parola: “No“. La sua risposta ha fugato i dubbi sulla natura del rapporto con De Tomassi, pur non escludendo che i due possano continuare a frequentarsi e che il loro legame possa evolvere in futuro.