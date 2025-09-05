Ci sarebbero forti tensioni tra il conduttore napoletano e la showgirl argentina: ecco tutti i dettagli.

Prima si era parlato di un riavvicinamento, ora di forti tensioni. Insomma, tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ce ne è sempre una.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez al centro del gossip

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono sempre al centro del gossip. Qualche mese fa si era anche ipotizzato un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi, cosa che però non è avvenuta.

Ora si parla ad esempio di una nuova paternità per il conduttore napoletano, fidanzato con Caroline Tronelli. Mentre Belen è finita al centro del gossip per le foto nuda al mare, per la lite con il benzinaio, alla guida di una moto d’acqua che, secondo alcuni follower, era spericolata. Ma non finisce qui, secondo quando si legge sul Settimanale Oggi, De Martino sarebbe furioso con la showgirl argentina, ecco perché.

Stefano De Martino furioso, Belen al centro della tensione: tutti i dettagli

Nella rubrica “I buoni, i belli, i cattivi” sul Settimanale Oggi, Alberto Dandolo lancia una clamorosa indiscrezione, ovvero che Stefano De Martino sarebbe furioso con Belen Rodriguez: “Belen di scatena e stavolta De Martino si infuria”. A far arrabbiare il conduttore sarebbero proprio gli ultimi atteggiamenti dell’ex moglie, che non gli sarebbero proprio piaciuti e che non avrebbero fatto altro che aumentare le tensioni tra i due.