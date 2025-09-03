C’è sempre più attesa per la nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, che si preannuncia davvero essere indimenticabile. Il cast è già d’eccezione ma, nelle ultime ore, si parla insistentemente della presenza di Belen Rodriguez. Ma, in che ruolo? Cosa farebbe la showgirl argentina nel dance show di Milly Carlucci?

Ballando con le Stelle: Belen Rodriguez ci sarà?

Il 4 ottobre prossimo partirà ufficialmente la nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, il dance show di Milly Carlucci su Rai 1 in prima serata. C’è grande attesa per questa edizione, soprattutto dopo l’ufficialità nel cast di Barbara D’Urso, dopo due anni fuori dalla tv. La conduttrice ballerà con Pasquale La Rocca. Tra i concorrenti di questa nuova edizione troviamo anche Martina Colombari, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Fabio Fognini, Marcella Bella e Francesca Fialdini. Ma, nelle ultime ore, è spuntato fuori il nome di Belen Rodriguez. Come mai?

Ballando con le Stelle, spunta il nome di Belen: cosa potrebbe fare nel programma

C’è attesa come detto per la prossima edizione di “Ballando con le Stelle“, in partenza il prossimo 4 di ottobre. Secondo le indiscrezioni diffuse da Dagospia, sul palco del dance show di Milly Carlucci ci sarà anche Belen Rodriguez! Non come concorrente, ma come ballerina per una notte. Ci sarebbe stata una lunga trattativa e la proposta di cachet sarebbe molto alta. Insomma, attendiamo l’ufficialità.