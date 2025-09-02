Estate bollente per Belen: le foto al mare fanno impazzire (e discutere) i so...

Belen e le foto provocanti sui social: il web si divide tra ammirazione e critiche sulla sua ultima vacanza.

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé: l’ultima apparizione al mare ha subito catturato l’attenzione dei fan e dei follower. Tra scatti mozzafiato e pose provocanti, la showgirl argentina divide il pubblico: c’è chi la elogia per il fisico perfetto e lo stile senza tempo, e chi non manca di sollevare critiche sul suo modo di mostrarsi.

Ancora una volta, Belen dimostra di saper attirare tutti gli occhi su di sé, trasformando ogni foto in un vero e proprio evento social.

Belen e gli episodi che hanno già acceso il web

Belen Rodriguez negli ultimi mesi è stata al centro dell’attenzione per diversi episodi che hanno fatto discutere i fan. Qualche settimana fa, la showgirl argentina aveva avuto un diverbio con un benzinaio a Porto Cervo, ripreso in video diventato virale. Dopo le critiche ricevute sui social, aveva spiegato di avere motivazioni precise per il proprio comportamento, invitando chi la seguiva a non giudicare senza conoscere i fatti.

Prima ancora, era stata criticata per aver pubblicato immagini audaci, come una foto completamente nuda coperta solo da una maschera intima. In quell’occasione, Belen aveva risposto alle accuse di sfruttare il proprio corpo per visibilità al proprio brand.

Belen, nuova provocazione al mare: le foto dividono, tra critiche e complimenti

Durante la vacanza in Sardegna, Belen ha pubblicato su Facebook una serie di foto completamente nude in mare di notte, accompagnate dalla didascalia “Non ha prezzo”. Gli scatti la mostrano immersa nell’acqua al buio, con pose sensuali che hanno suscitato un acceso dibattito tra i follower.

Se molti riconoscono la sua bellezza, altri contestano la scelta di postare immagini troppo spinte, esprimendo preoccupazioni per i figli e per l’eccessiva esposizione della propria intimità. Alcuni commenti sottolineano come la libertà personale non debba tradursi in provocazioni eccessive, mentre altri invitano a rispettare le scelte di Belen senza criticarla.

“Bellissima non c’è nulla da dire, ma ostenta troppo la sua nudità: foto di maschere intime, bagni nuda in mare, la classe non vuole dire solo bellezza e ostentazione, si può essere bellissime mantenendo un decoro e una dignità soprattutto quando si hanno due figli!”, si legge tra i tanti commenti.

In ogni caso, la showgirl non sembra intenzionata a fermarsi davanti alle polemiche, confermando ancora una volta il suo stile diretto e senza compromessi.