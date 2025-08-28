Sulle pagine di Chi, Belen Rodriguez ha parlato a cuore aperto, rivelando un retroscena inaspettato riguardante la sa storia d’amore con Marco Borriello.

Belen Rodriguez: “Non volevo stare da sola…”

In una lunga lettera inviata al Settimanale Chi, la showgirl argentina Belen Rodriguez ha parlato anche della sua vita sentimentale, sia passata che attuale.

Belen, ha rivelato che, negli ultimi anni: “le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata.” Belen ha anche detto che ora si sente molto bene, che è felice e che ha ritrovato la leggerezza che l’ha sempre contraddistinta. La showgirl è anche tornate su una particolare storia del passato, ovvero quella con l’ex calciatore Marco Borriello. Ecco le sue parole.

Belen Rodriguez svela un retroscena sulla sua storia d’amore con Marco Borriello

Nella lunga lettera al Settimanale Chi, Belen Rodriguez ha parlato della storia d’amore con Marco Borriello, durata dal 2004 al 2008. La relazione è iniziata quando la showgirl era appena arrivata a Milano e, la storia con Borriello, per lei è stata importantissima per muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo: “quando è entrato il gossip nella mia vita all’inizio l’ho vissuto bene, lo vedevo come interesse nei miei confronti. Sono stata consapevole che, se non fossi stata fidanzata con Marco Borriello, ci avrei messo più tempo a farmi conoscere.”