Una fonte vicina a Belen, citata da Dagospia, avrebbe rivelato che le sue intemperanze sarebbero legate a un amore ancora vivo per il passato.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a far parlare di sé, tra liti, riavvicinamenti e sguardi pieni di nostalgia. Secondo alcune indiscrezioni riportate da una ‘cara amica’ della showgirl, dietro le tensioni recenti ci sarebbe ancora un sentimento profondo che lega i due ex: nonostante le incomprensioni, Belen non avrebbe mai smesso di provare qualcosa per Stefano.

Tra i gossip e i rumors, emerge un quadro di emozioni contrastanti, tra amore e attriti quotidiani, che continua a tenere i fan con il fiato sospeso.

Le liti e il nuovo flirt di Belen: il ruolo di Nicolò De Tomassi

Le vicende degli ultimi giorni, tra gesti e parole forti, trovano una possibile spiegazione. Dagospia sottolinea come i comportamenti “fuori controllo” di Belen possano derivare dal fatto che non riesce a dimenticare Stefano. Nel frattempo, il presunto nuovo fidanzato, Nicolò De Tomassi, si troverebbe in vacanza a Cortina senza di lei, alimentando il sospetto che la relazione possa essere stata, almeno in parte, un modo per far ingelosire l’ex.

Amore e tensioni tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il racconto di una ‘cara amica’

Secondo quanto riportato da Dagospia, Belen Rodriguez non avrebbe mai smesso di nutrire sentimenti per il suo ex marito, l’attuale conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino. La rivelazione arriva da una “cara amica” della showgirl argentina, che avrebbe spiegato come le recenti intemperanze di Belen – tra liti con un benzinaio e comportamenti sopra le righe in un ristorante – siano collegate proprio a questo legame emotivo irrisolto. Nonostante Stefano sembri felicemente fidanzato con Caroline Tronelli, Belen non avrebbe mai smesso di provare attrazione e sentimenti per lui, alimentando comportamenti impulsivi e discussi sui social.

In assenza di conferme o smentite, tutto resta voce di corridoio, ma l’idea che alcuni amori compiano lunghi giri per poi ritornare sembra adattarsi bene alla vicenda di Belen Rodriguez.