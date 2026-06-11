Movimento Novax in campo per le elezioni: che cosa propone e come reagiscono gli esperti

Un movimento politico che rifiuta l'obbligo vaccinale si presenta all'elettorato e propone candidati anche per Roma e Milano; medici noti difendono la vaccinazione come strumento salvavita ma dichiarano rispetto per la libertà di opinione

Un nuovo soggetto politico che si definisce Novax ha annunciato l’intenzione di partecipare alle prossime competizioni elettorali proponendo un programma incentrato sulla libertà di scelta vaccinale. I promotori spiegano che l’obiettivo è contrastare l’obbligo vaccinale e opporsi, più in generale, alle vaccinazioni a base di tecnologie geniche, estendendo la loro opposizione anche a pratiche analoghe applicate agli animali.

Alla presentazione del movimento sono stati resi pubblici i nomi dei promotori: Cristina d’Onofrio, Riccardo Fortin, Nicola Franzoni, Luca Teodori e l’avvocato Edoardo Polacco. Il gruppo ha espresso la volontà di candidare il proprio simbolo non solo nelle elezioni politiche ma anche per le cariche di sindaco nelle principali città, con riferimento esplicito alle tornate amministrative di Milano e Roma.

Dichiarazioni dei fondatori e obiettivi elettorali

I portavoce del movimento Novax hanno sottolineato che il progetto intende unire «tutte le forze del dissenso» in una battaglia per la libertà di scelta. Nel comunicato programmatico i fondatori hanno marcato la distanza da forze politiche di destra, sostenendo che il nuovo soggetto non si riconosce in quei partiti e rivendicando una posizione autonoma rispetto a gruppi già noti nel panorama politico.

Organizzazione territoriale e iniziative pubbliche

Secondo quanto annunciato, il movimento avvierà a breve l’apertura di sedi territoriali su tutto il territorio nazionale e pianificherà una manifestazione nazionale a Roma durante la quale verrà anche presentato il candidato a sindaco. Si parla di una campagna che punta a dare visibilità alle istanze dei promotori e a costruire una rete capillare di attivisti locali.

Reazioni di esponenti della comunità scientifica

La nascita del movimento ha sollevato commenti da parte di figure note nel campo della virologia e delle malattie infettive. Il professor Roberto Burioni ha preso posizione ricordando il valore delle vaccinazioni, definite come misure che hanno salvato milioni di vite e contribuito a eliminare malattie gravi. Pur manifestando la sua contrarietà alle idee del gruppo, Burioni ha espresso un principio di fondo: la convivenza della democrazia implica che anche chi sostiene posizioni divergenti possa partecipare alla vita politica.

In termini analoghi, il professor Matteo Bassetti ha criticato il posizionamento «contro» come metodo di costruzione politica: ha osservato che proporre un progetto fondato esclusivamente su negazioni — come «no vax», «no mask» o «no Tav» — non è la strada che preferisce. Bassetti ha inoltre ricordato l’esperienza passata di gruppi simili, sottolineando che in passato un progetto comparabile non aveva avuto successo.

Conflitti retorici e punti di rottura

Nel comunicato dei promotori viene esplicitata anche una critica a figure che, a loro dire, avrebbero «obbedito» alle indicazioni governative sulla campagna vaccinale, citando in particolare casi di persone che si sono sottoposte a più dosi. Tale accento serve a marcare una frattura netta tra chi rivendica la libertà individuale nella scelta sanitaria e chi sostiene di aver rispettato le indicazioni istituzionali.

Gli interlocutori della comunità scientifica, invece, ribadiscono che le vaccinazioni sono strumenti di salute pubblica basati su dati e studi e che la discussione politica su questi temi dovrebbe fare i conti con le evidenze. Al tempo stesso, alcuni esperti rimarcano il principio democratico per cui è legittimo tollerare voci dissidenti nel dibattito pubblico.

Implicazioni politiche e scenari possibili

L’avvento di un nuovo partito basato su una piattaforma antitetica all’obbligo vaccinale introduce elementi di dinamica politica: la capacità di attrarre consensi, la formazione di alleanze e la reazione degli elettori alle istanze di libertà individuale sono variabili che determineranno l’impatto elettorale reale. Il movimento punta chiaramente a intercettare persone che si sono sentite penalizzate da misure sanitarie obbligatorie, ma resta da verificare la portata di questo bacino di elettori in termini numerici.

In aggiunta, la strategia comunicativa dei promotori, che prevede aperture locali e manifestazioni pubbliche, suggerisce l’intenzione di trasformare un movimento di protesta in una struttura organizzata capace di partecipare stabilmente alla competizione politica.

Nel dibattito pubblico la vicenda solleva questioni più ampie su come bilanciare libertà individuale e tutela della salute collettiva, su come le istituzioni regolano l’accesso alle misure sanitarie e su quale ruolo debbano avere gli esperti nel chiarire i rischi e i benefici delle scelte vaccinali. I prossimi mesi saranno utili per osservare se il progetto saprà tradursi in struttura politica duratura o resterà una espressione di protesta temporanea.