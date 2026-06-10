Riforma medicina territoriale annullata: le novità per i medici di famiglia

Il governo ha deciso di ritirare la riforma della medicina territoriale. Scopri i dettagli e le implicazioni per i medici di famiglia.

Un importante cambiamento è in atto nel settore della sanità italiana. Il governo ha deciso di ritirare la riforma della medicina territoriale, che prevedeva l’inserimento dei medici di famiglia nelle Case di Comunità e il passaggio alla dipendenza per una parte di loro. Questa decisione, comunicata dal capo di gabinetto del Ministero della Salute, Marco Mattei, agli assessori regionali alla sanità, ha suscitato numerose reazioni nel mondo medico.

La riforma, che avrebbe dovuto essere attuata tramite un decreto legge, è stata sostituita da un accordo che sarà approvato attraverso un emendamento a un atto del governo o inserito nell’atto di indirizzo della convenzione con la medicina di famiglia, in procinto di essere rinnovata. Questo cambiamento di rotta è stato accolto con sollievo da molti medici di famiglia, che temevano un’eccessiva burocratizzazione del loro lavoro.

Le reazioni degli assessori regionali alla sanità

L’incontro tra le Regioni e il capo di Gabinetto del Ministro della Salute, Roberto Schillaci, ha portato alla decisione di chiedere ai medici di famiglia di dedicare almeno 6 ore settimanali nelle Case di Comunità. Questa richiesta è stata accolta con diverse reazioni da parte degli assessori regionali alla sanità.

Alcuni hanno espresso preoccupazione per l’aumento del carico di lavoro, mentre altri hanno visto in questa decisione un’opportunità per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Tra le reazioni più significative, quella di Guido Bertolaso, responsabile della sanità lombarda, che ha lasciato l’incarico di vice coordinatore degli assessori. Bertolaso ha espresso forte disappunto per la decisione del governo, definendola un passo indietro per la sanità italiana. La sua uscita dal ruolo di coordinatore ha ulteriormente acceso i riflettori su questa delicata questione.

Le prossime mosse del governo

Il governo ha annunciato che più avanti faremo una riorganizzazionelasciando intendere che la questione non è ancora chiusa. Questa dichiarazione ha suscitato numerose domande tra i medici di famiglia e gli assessori regionali, che attendono ulteriori dettagli su come verrà gestita la riorganizzazione del servizio sanitario.

Nel frattempo, le Regioni stanno lavorando per trovare un accordo che possa soddisfare le esigenze di tutti gli attori coinvolti. L’obiettivo è quello di garantire un servizio sanitario efficiente e di qualità, senza però sovraccaricare i medici di famiglia. La sfida è complessa, ma le istituzioni sembrano determinate a trovare una soluzione che possa accontentare tutte le parti in causa.