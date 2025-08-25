La storia tra Belen e Stefano De Martino è una di quelle storie su cui si potrebbe scrivere un libro. Ora, infatti, potrebbe essere arrivato il momento di un nuovo capitolo!

Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme?

I fan ci sperano sempre in un ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino.

I due, negli ultimi tempi, si sono sicuramente riavvicinati e sono riusciti a creare un bel rapporto, anche per loro figlio Santiago. Lo scorso dicembre però il conduttore napoletano aveva chiuso a un possibile ritorno di fiamma: “se torneremo insieme come è capitato in passato? Non succederà più. Abbiamo depositato i documenti per il divorzio“. Ma se ora le cose fossero cambiate?

“Lui la cerca, lei lo vuole”, Belen e Stefano di nuovo insieme?

Negli ultimi giorni si susseguono le indiscrezioni che parlano di un ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino. Partiamo dal Settimanale Oggi che ha parlato recentemente di incontri segreti e di una fiamma mai spenta: “i fan sperano che questi incontri segreti possano nascondere qualcosa di più di un semplice rapporto tra genitori separati”. Anche Gabriele Parpiglia ha raccontato che Belen non avrebbe mai archiviato del tutto i suoi sentimenti per Stefano: “secondo le nostre fonti, il quadro diventa più nitido e più amaro, perché Belen sarebbe presa da una spirale di amore e odio verso l’ex marito.” Infine Alessandro Rosica su Instagram ha rivelato che sì, Belen pensa ancora a Stefano il quale ha ripreso a cercarla: “ho fonti molto vicine a loro ed è tutto vero quello che è stato detto. Posso assicurarvi che Stefano continua a cercare Belen. Questo è uno scoop clamoroso e vero, ci metto la faccia. Lui non le sarà mai indifferente, ma dire che Belen è innamorata è un parolone.”