Tra voci insistenti e l’ombra dell’attacco hacker, la coppia appare unita: la nuova indiscrezione su Stefano De Martino e Caroline Tronelli.

Non si placano i rumors intorno a Stefano De Martino e Caroline Tronelli. Un incontro casuale o strategico? L’ultima uscita pubblica ha scatenato curiosità e speculazioni, lasciando il pubblico in attesa di conferme.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli vittime di un attacco hacker

Il 9 agosto Stefano De Martino ha scoperto una grave violazione della sua privacy: alcuni filmati intimi, registrati dalle telecamere nell’abitazione di Caroline Tronelli, erano stati sottratti e diffusi online senza alcun consenso.

Secondo le indagini, il materiale sarebbe finito nelle mani di hacker ed è stato rapidamente condiviso su siti esteri, gruppi WhatsApp e canali Telegram.

I legali del conduttore, Angelo e Sergio Pisani, hanno presentato denuncia alla Polizia Postale e alla Procura di Roma, mentre il Garante della Privacy ha ordinato il blocco immediato e definitivo della circolazione dei video, avviando anche un’istruttoria per individuare i responsabili. Non solo i pirati informatici, ma anche chi ha diffuso o conservato quelle immagini rischia conseguenze legali sul piano civile e penale.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, l’avvistamento che scatena i fan: è un indizio?

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, i due sarebbero stati notati a Roma all’uscita di uno studio ginecologico, lo stesso frequentato in passato dalla sorella di Caroline durante la sua gravidanza. Un dettaglio che non è sfuggito ai più attenti e che ha subito alimentato le congetture su un possibile lieto annuncio.

Il rapporto tra Stefano e Caroline, nato in estate, si è rafforzato in tempi rapidissimi. Conoscenti da anni grazie all’amicizia di De Martino con il padre della ragazza, hanno deciso solo di recente di trasformare quel legame in una relazione. Caroline si è trasferita a Roma per vivere accanto a lui, nonostante il difficile episodio della violazione della loro privacy. Intanto, le voci su una presunta gravidanza continuano a crescere: indiscrezioni già lanciate da Diva & Donna trovano nuovo slancio dopo le ultime foto.