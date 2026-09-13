Enzo Maraio e militanti contro la legge elettorale: la protesta simbolica a Campobasso

In un gesto simbolico carico di significato, i socialisti hanno stracciato le tessere elettorali sul palco della Festa nazionale dell’Avanti! a Campobasso. Questo atto di protesta è stato organizzato contro le nuove norme previste dalla legge elettorale, considerate restrittive e antidemocratiche.

Alla manifestazione ha partecipato il segretario Enzo Maraio, insieme a oltre 20 militanti, che hanno espresso la loro contrarietà alle nuove regole elettorali.

Maraio ha dichiarato: “Stracciamo simbolicamente le tessere elettorali. Se questa è la democrazia – ha detto Maraio -, tanto vale stracciarle.”

Le critiche alla nuova legge elettorale

Il segretario dei socialisti ha criticato duramente le nuove norme, sottolineando che “seimila firme per collegio, oltre 370 mila in tutta Italia e persino il no alla raccolta digitale” rappresentano ostacoli alla partecipazione democratica piuttosto che garanzie.

Maraio ha definito questa situazione “un’anomalia tutta italiana”, evidenziando come “cambiamo le leggi elettorali con una frequenza che non ha eguali nelle grandi democrazie”.

Secondo Maraio, “chi scrive queste norme non sembra pensare alla rappresentanza e al pluralismo da garantire, ma agli avversari da colpire e alle rendite di posizione da conservare”.

Ha inoltre ricordato la mobilitazione in corso con gli amici di Più Europa e Progetto civico con il sostegno di tutta la coalizione.

L’appello al presidente Mattarella

Maraio ha rivolto un appello al presidente Mattarella garante e custode della Costituzione, sottolineando che “di fronte a un attacco al pluralismo e alla partecipazione democratica, il Capo dello Stato resta l’ultima e più alta garanzia istituzionale”.

Il segretario dei socialisti ha criticato anche il governo, evidenziando un paradosso: “Giorgia Meloni festeggia la longevità del suo governo e, nello stesso tempo, vuole cambiare la legge elettorale che le ha consentito di vincere e governare. È la prova che queste riforme non nascono per correggere ciò che non funziona, ma per costruire regole contro qualcuno e a vantaggio di qualcun altro”.

La mobilitazione continua

I socialisti, insieme ai loro alleati, continueranno a mobilitarsi contro la nuova legge elettorale, cercando di coinvolgere l’opinione pubblica e le istituzioni. La protesta di Campobasso rappresenta solo l’inizio di una campagna più ampia per difendere il pluralismo e la partecipazione democratica.

La questione della legge elettorale rimane un tema caldo nel dibattito politico italiano, con diverse forze che si oppongono alle nuove norme, considerate restrittive e non rappresentative. La protesta dei socialisti a Campobasso è un segnale forte di come la questione elettorale continui a dividere il paese.