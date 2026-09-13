Elezioni in Svezia 2026: il confronto tra Andersson e Kristersson

Il 15 settembre 2026, la Svezia si prepara a vivere un momento storico. Le elezioni generali potrebbero portare a un governo con ministri dell’estrema destra per la prima volta nella storia recente del paese. La tensione è palpabile, con i sondaggi che indicano un testa a testa tra il blocco di sinistra, guidato dai Socialdemocratici di Magdalena Andersson e il blocco di destra, capeggiato dal Partito Moderato di Ulf Kristersson.

Quello che era considerato un risultato scontato solo poche settimane fa, ora si presenta come una sfida incerta. I sondaggi più recenti mostrano un divario minimo tra i due blocchi, con il partito dei Liberali che ha superato la soglia del 4% necessaria per entrare in parlamento, un fattore che potrebbe influenzare significativamente l’esito finale.

Un sistema elettorale complesso e la sfida dei piccoli partiti

Il sistema elettorale svedese è basato sulla rappresentanza proporzionale con 349 seggi in palio nel Riksdag. Per ottenere rappresentanza, un partito deve superare la soglia del 4% dei voti nazionali. Questo meccanismo potrebbe giocare un ruolo cruciale in un’elezione così serrata, dove anche un piccolo spostamento di voti potrebbe fare la differenza.

Con quasi 8 milioni di elettori registrati e un tasso di partecipazione tradizionalmente alto, superiore all’80%, le elezioni svedesi sono un evento di grande importanza. Quest’anno, un numero record di persone ha votato in anticipo, con la possibilità di cambiare idea e votare nuovamente il giorno delle elezioni.

L’ascesa dell’estrema destra e le conseguenze per l’Europa

Uno degli aspetti più discussi di questa campagna elettorale è la possibile inclusione del Partito dei Democratici Svedesi (SD) nel governo. Kristersson ha dichiarato che, in caso di vittoria, darebbe ai Democratici Svedesi ministeri chiave, un passo senza precedenti per la Svezia. Questo ha sollevato preoccupazioni tra l’opposizione e all’estero, con Andersson che ha avvertito che un governo con ministri dell’estrema destra sarebbe un cambiamento radicale per il paese.

Kristersson, tuttavia, sostiene che la collaborazione con i Democratici Svedesi negli ultimi quattro anni abbia portato a risultati positivi, come la riduzione della criminalità e dell’immigrazione. Jimmie Åkesson leader dei Democratici Svedesi, vede in queste elezioni un’opportunità per il suo partito di assumere responsabilità di governo, con l’obiettivo di diventare il partito dominante nelle prossime elezioni, previste per il 2030.

Sicurezza, economia e il ruolo della Svezia in Europa

Oltre alla questione dell’estrema destra, la campagna elettorale ha visto un dibattito acceso su temi come la sicurezza, l’economia e il ruolo della Svezia in Europa. Entrambi i candidati hanno sottolineato l’importanza di continuare a sostenere l’Ucraina, un tema particolarmente sensibile per la Svezia, che ha una lunga storia di conflitti con la Russia.

Andersson ha criticato Kristersson per presunti legami tra un funzionario dei Democratici Svedesi e gruppi filorussi, mentre Kristersson ha messo in discussione l’impegno del blocco di sinistra verso la NATO di cui la Svezia è diventata membro solo due anni fa. Entrambi i candidati hanno promesso di migliorare il sistema sanitario e di affrontare il costo della vita, temi centrali per gli elettori svedesi.

L’esito di queste elezioni avrà ripercussioni non solo in Svezia, ma in tutta Europa, dove il dibattito sull’integrazione dell’estrema destra nella politica mainstream è in primo piano. Con i sondaggi che indicano una probabilità del 70% di una vittoria del blocco di sinistra, anche se in calo rispetto a poche settimane fa, la notte elettorale promette di essere intensa e ricca di sorprese.