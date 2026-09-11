Il governo Meloni accelera sul fronte dei rimpatri dei migranti che commettono reati e non hanno titolo per restare in Italia. A rivendicare la linea dell’esecutivo è direttamente Giorgia Meloni, che ha affidato ai social le immagini delle ultime operazioni. Nel video pubblicato dalla presidente del Consiglio si vedono alcuni migranti durante le fasi di imbarco su un volo destinato al rimpatrio.

“In Italia le regole si rispettano e chi delinque e non ha diritto di restare viene espulso e rimpatriato“, ha scritto Meloni, accompagnando le immagini con un messaggio destinato a ribadire la posizione del governo. Non soltanto annunci politici, dunque, ma la volontà di mostrare concretamente l’applicazione delle misure.

La linea del governo Meloni sui rimpatri

Il rafforzamento dei controlli e l’accelerazione delle procedure di espulsione rappresentano da tempo uno dei punti centrali dell’agenda dell’esecutivo. L’obiettivo dichiarato è rendere più rapide ed efficaci le operazioni di rimpatrio, soprattutto nei confronti di chi è ritenuto responsabile di reati e non possiede più i requisiti necessari per soggiornare sul territorio nazionale. “Continua il nostro lavoro per rafforzare i controlli, rendere più efficaci le espulsioni e garantire più sicurezza ai cittadini“, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

Il messaggio si inserisce in una strategia che punta a ridurre la distanza tra i provvedimenti adottati dalle autorità e la loro effettiva esecuzione.

Per anni, infatti, i rimpatri hanno rappresentato uno dei nodi più complessi della gestione dell’immigrazione. Le difficoltà nell’identificazione delle persone, i tempi delle procedure, la disponibilità dei Paesi d’origine a collaborare e l’organizzazione dei trasferimenti hanno spesso reso complicata l’attuazione delle espulsioni.

Sicurezza e rispetto delle regole in Italia

Il video diffuso da Meloni assume quindi anche un valore simbolico: dimostrare che la linea annunciata dal governo si traduce in operazioni concrete. Le immagini mostrano persone accompagnate fuori dall’Italia dopo la conclusione delle procedure previste, nel quadro di una politica che lega immigrazione, legalità e sicurezza. Per l’esecutivo, il principio è chiaro: chi entra in Italia deve rispettarne le leggi e chi non ha diritto di restare, soprattutto se coinvolto in attività criminali, deve essere allontanato. Resta tuttavia decisivo rendere strutturali e continuativi i risultati, affrontando gli ostacoli amministrativi e diplomatici che ancora rallentano molti rimpatri.

La sfida del governo sarà dunque trasformare le singole operazioni in una prassi stabile ed efficace, mantenendo insieme il rispetto delle regole, la tutela della sicurezza pubblica e le garanzie previste dalla legge.