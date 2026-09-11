Us Open 2026: Zverev, Shelton e la sfida tra Sabalenka e Rybakina

Us Open 2026: Zverev, Shelton e la sfida tra Sabalenka e Rybakina

Venerdì 11 settembre si giocano le semifinali maschili agli Us Open 2026 con Alexander Zverev e Karen Khachanov, Ben Shelton e Frances Tiafoe. Sabato si disputa la finale femminile tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina.

Ben Shelton ha raggiunto la finale degli Us Open 2026 battendo Frances Tiafoe e si preparerà ad affrontare Alexander Zverev nella finale maschile dopo le semifinali disputate a Flushing Meadows Venerdì 11 settembre alle 21:00; la finale femminile tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina è in programma Sabato 12 settembre. Ultimo aggiornamento: 12 settembre 2026.

La giornata di Venerdì ha confermato la presenza in finale di due giocatori di punta del circuito Atp mentre la prova delle due tenniste di vertice conferma la supremazia momentanea nel circuito Wta. Questi appuntamenti definiscono i finali dell’Open e determinano punti e posizioni chiave in vista delle Finals e del calendario post-slam.

Semifinali maschili: risultati e protagonisti

Alexander Zverev ha sconfitto Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 7-6, 7-6, confermando la sua condizione di grande favorito del torneo. Zverev, numero 2 del mondo e prima testa di serie, aveva detto in conferenza: “Io il favorito? Non credo. Penso che Ben Shelton stia giocando benissimo”. Nella stessa sessione, Ben Shelton ha superato Frances Tiafoe per 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 e ha consolidato la sua corsa dopo la maratona con Carlos Alcaraz durata quattro ore e 28 minuti.

Il percorso di Shelton e il confronto con Alcaraz

Il tabellone ha visto Shelton, numero 9 del mondo e ottavo del seeding, eliminare Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo, in una partita finita 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(8); lo spagnolo ha accusato problemi di stomaco e dolore al polso tra quarto e quinto set. Shelton ha mostrato potenza di dritto e resistenza mentale, caratteristiche che gli hanno permesso di arrivare alla finale degli Open contro Zverev. La finale maschile sarà la match-point per punti Atp decisivi nella classifica stagionale e per il posizionamento in vista delle Finals di Torino.

Finale femminile: Sabalenka contro Rybakina

Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, affronterà Elena Rybakina, numero 2 del ranking Wta, nella finale femminile di Sabato 12 settembre; Sabalenka aveva superato Jessica Pegula 7-5, 6-2, mentre Rybakina ha avuto la meglio su Coco Gauff per 3-6, 6-4, 6-4. Rybakina ha commentato la semifinale dicendo: “Contro Coco è stata una partita incredibile, molto combattuta” e arriva a Flushing Meadows dopo il successo agli Australian Open del 2026.

Negli altri incontri di doppio la coppia italiana Simone Bolelli e Andrea Vavassori è stata eliminata ai quarti da Chris Harrison e Neal Skupski per 6-3, 6-2; gli azzurri rimangono comunque vicini a un possibile ritorno alle Finals di Torino. La cronaca sportiva resta in aggiornamento mentre gli ultimi incontri definiscono i titoli e le implicazioni per il circuito internazionale.