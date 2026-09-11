Dieci anni senza Marco Pannella: il ricordo di Emma Bonino

Emma Bonino, figura di spicco del Partito Radicale, ha recentemente condiviso i suoi ricordi su Marco Pannella, a dieci anni dalla sua scomparsa. In un’intervista, Bonino ha descritto Pannella come una figura che ha segnato profondamente la sua vita e quella di molti altri.

La loro collaborazione ha attraversato decenni di battaglie per i diritti civili, dall’aborto alla pena di morte, lasciando un’impronta indelebile nella politica italiana.

Il primo incontro e le battaglie comuni

Il primo incontro tra Emma Bonino e Marco Pannella risale a un momento cruciale della loro vita politica. Durante una cena a casa di Pannella, con Adele Faccio, Bonino ricorda un episodio significativo: Rolando Parachini telefonò per annunciare l’arresto di Gianfranco Spadaccia per disobbedienza civile sull’aborto.

Questo evento segnò l’inizio di una collaborazione che avrebbe cambiato il corso della politica italiana.

Pannella era noto per la sua capacità di unire il personale e il politico, rendendo difficile separare le due sfere. Bonino ha scelto questo episodio come rappresentativo del loro legame, un legame che ha influenzato profondamente le loro vite.

L’eredità di Pannella nella politica italiana

L’eredità di Marco Pannella è vasta e complessa. Bonino ha elencato diverse aree in cui Pannella ha lasciato un segno indelebile: i diritti civili, la comunicazione non convenzionale, il protagonismo del leader e l’ostruzionismo parlamentare.

Pannella ha sempre cercato di superare l’ostracismo mediatico attraverso modalità creative di comunicazione. La sua capacità di inventare nuove strategie ha permesso di portare all’attenzione pubblica temi cruciali come l’aborto e la pena di morte. Inoltre, Pannella ha sempre avuto un grande senso delle istituzioni e del Parlamento, utilizzando l’ostruzionismo come strumento per rivendicare il ruolo del Parlamento.

Bonino ha anche ricordato le battaglie di Pannella per il federalismo europeo e gli Stati Uniti d’Europa, nonché il suo impegno per il diritto internazionale. Queste battaglie hanno contribuito a plasmare la politica italiana e europea.

Le battaglie attuali e il futuro

Bonino ha riflettuto sullo stato attuale delle battaglie che Pannella e il Partito Radicale hanno animato. Sui diritti civili, ha notato un grande stallo, nonostante alcune vittorie come le unioni civili. Sul fine vita, la Corte Costituzionale ha mosso alcuni passi, ma la politica rimane paralizzata.

L’antiproibizionismo sulla cannabis è un’altra battaglia che Pannella ha iniziato cinquant’anni fa. Bonino ha osservato che, mentre in molti paesi come gli Stati Uniti e il Canada queste battaglie hanno avuto successo, in Italia la discussione rimane sconfortante. Inoltre, Pannella aveva messo in guardia contro l’esplosione del debito pubblico e le baby pensioni già negli anni Ottanta.

Bonino ha anche riflettuto su come Pannella avrebbe reagito allo scenario politico attuale. Secondo lei, Pannella non avrebbe tollerato un Presidente come Trump che cerca di distruggere il sistema dei pesi e contrappesi. Avrebbe apprezzato il sostegno italiano ed europeo all’Ucraina e avrebbe chiesto di più dall’Unione Europea per una politica estera e di difesa comune.

Il distacco e il ricordo

Negli ultimi due anni di vita di Pannella, Bonino e il leader radicale si erano allontanati. Bonino ha ammesso di non aver mai compreso completamente il motivo di questo distacco, ma ha ribadito che Pannella ha segnato la sua vita come nessun altro. Questo sentimento è condiviso da molte altre persone che hanno incontrato Pannella.

Bonino ha anche riflettuto sulla gratitudine nei confronti di Pannella da parte dei politici e degli italiani. Pannella è sempre stato scomodo, ma la sua eredità rimane viva nella memoria di molti. Bonino ha concluso che, nonostante le polemiche, gli italiani riconoscono Pannella come un campione della democrazia e dei diritti, a suo modo un padre della Patria.