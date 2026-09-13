Daniel Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata dopo l’incidente a Milano

Incidente a Milano per Daniel Maldini: sei feriti e alcol test positivo

Incidente a Milano per Daniel Maldini: sei feriti e alcol test positivo

Daniel Maldini coinvolto in un incidente a Milano: sei feriti e patente ritirata dopo l’alcol test positivo. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul caso.

Incidente nella notte a Milano per Daniel Maldini, rimasto coinvolto in uno scontro tra auto insieme ad altre cinque persone. Il calciatore del Cagliari sarebbe poi risultato positivo all’etilometro e gli sarebbe stata ritirata la patente. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul caso.

Incidente all’alba a Milano per Daniel Maldini: sei feriti

Notte complicata a Milano per Daniel Maldini, attaccante del Cagliari rimasto coinvolto in un incidente stradale poche ore dopo la vittoria ottenuta a Bergamo contro l’Atalanta, partita nella quale aveva realizzato su rigore il gol decisivo. Lo scontro si è verificato intorno alle 5.15 di domenica 13 settembre, all’incrocio tra via Francesco Caracciolo e via Tolentino, nella zona nord del capoluogo lombardo.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale, e riportata dalla Gazzetta, la Porsche Carrera 4 guidata dal calciatore, proveniente dalla zona di piazza Caneva e con altre tre persone a bordo, si sarebbe scontrata con una Volkswagen Golf che percorreva via Caracciolo verso via Mac Mahon. La vettura di Maldini non avrebbe concesso la precedenza e l’urto avrebbe interessato la parte anteriore delle due automobili.

Dopo l’impatto, la Golf ha terminato la propria corsa contro una terza vettura, una Mercedes Glb parcheggiata negli spazi riservati ai residenti. Complessivamente sono rimaste coinvolte sei persone, due ragazze di 20 e 22 anni, tre ragazzi di 19, 20 e 21 anni e Maldini, che compirà 25 anni tra circa un mese.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con diverse ambulanze e un’automedica. Le persone coinvolte hanno riportato conseguenze non gravi. Maldini è stato accompagnato al Fatebenefratelli per gli accertamenti del caso e successivamente dimesso. Il suo legale, Danilo Buongiorno, ha fatto sapere che il calciatore è rientrato a casa in buone condizioni e che non ha riportato lesioni gravi.

Daniel Maldini positivo all’alcol test: patente ritirata dopo l’incidente a Milano

Gli accertamenti effettuati dopo l’incidente hanno però fatto emergere un ulteriore elemento. Come riportato dall’Ansa, Daniel Maldini sarebbe risultato positivo all’etilometro durante i controlli svolti sul posto dalla Polizia Locale: la prima misurazione avrebbe indicato un valore di 0,91 g/l, mentre la seconda si sarebbe attestata a 0,89 g/l. In seguito all’esito dei test, al giocatore del Cagliari sarebbe stata ritirata la patente.

Restano inoltre da conoscere i risultati degli esami tossicologici, effettuati per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti.