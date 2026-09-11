Finita la love story tra il personal trainer dei VIP e la showgirl argentina e a far discutere è il metodo utilizzato per mettere un punto definitivo alla relazione.

La relazione tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati era iniziata lo scorso maggio prima che la showgirl venisse colpita dalla crisi che l’ha portata poi ad essere ricoverata in ospedale, i due si sono fatti paparazzare insieme tra cene ed eventi in pubblico dove si trovavano mano nella mano tutto sembrava procedere per il verso giusto ma l’estate ha portato i primi sconvolgimenti.

L’incontro con Simone Pollastri e i chiarimenti richiesti da Gaetano Fidanzati

D’estate Belen si è fatta paparazzare assieme ad un nuovo ragazzo, Simone Pollastri, a Gaetano Fidanzati tutto quello non è piaciuto ed intervistato da Parpiglia ha svelato di volere dei chiarimenti da parte di Belen.

Successivamente i due si sono poi fatti paparazzare insieme ma la situazione era già al limite, nelle ultime ore Belen ha postato una stories instagram dove spiega di non stimare le persone che spariscono al primo segno di difficoltà facendo mancare il supporto quando conta davvero.

Da molti quel messaggio è stato un chiaro segnale a Gaetano Fidanzati e vi è il sospetto che la loro relazione sia giunta al capolinea.

Come ha lasciato Belen, lo scoop di Parpiglia

Su questo tema è intervenuto nella sua celebre newsletter Gabriele Parpiglia, che è stato in contatto con Gaetano Fidanzati come riporta il sito specializzato Biccy.it.

“Ha lasciato Belen definitivamente perché non era in grado di gestire la pressione mediatica del vortice in cui era finito. Si è fermato ha ragionato su tutto, ha rimesso in piedi il suo puzzle della vita. ”

Parpiglia spiega secondo sue indiscrezioni come sarebbe avvenuto l’addio a Belen da parte del personal trainer dei VIP – “Ha preferito mettere un punto sulla storia e lo ha fatto tramite un messaggio dove ha scritto alla showgirl che era finita” – stop al follow sui social e rottura definitiva.

Va bene dire basta alla relazione ma usare Whatsapp come strumento principale fa sempre riflettere.