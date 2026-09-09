Selvaggia Lucarelli e Fedez: nuova denuncia per abuso della professione

Selvaggia Lucarelli rivela di essere stata denunciata da Fedez per abuso della professione giornalistica. La denuncia è stata archiviata, ma il rapper ha fatto opposizione.

selvaggia lucarelli ha reso pubblica una nuova denuncia ricevuta da Fedez, questa volta per abuso della professione giornalistica. La vicenda, raccontata dalla stessa Lucarelli nella sua newsletter Vale Tutto ha suscitato grande interesse mediatico.

La giornalista, nota per il suo impegno nel Grande fratello Vip ha spiegato che la denuncia è stata archiviata dal giudice, ma Fedez ha deciso di opporsi tramite i suoi legali.

Questo nuovo capitolo nella lunga disputa tra i due promette di essere altrettanto acceso.

La denuncia per abuso della professione giornalistica

Per comprendere appieno la situazione, è necessario fare un passo indietro. Selvaggia Lucarelli era iscritta all’Ordine dei giornalisti ma nel maggio del 2023 ha deciso di cancellarsi dall’albo, esprimendo insoddisfazione per la mancanza di tutela da parte dell’istituzione.

Nel raccontare la nuova denuncia, Lucarelli ha usato un tono ironico: Avete presente quel rapper che si improvvisa giornalista intervistando giornalisti e politici anche su questioni di politica internazionale e inanellando gaffe su argomenti di cui sa poco, in un italiano spesso stentato? Ecco, Fedez.

La giornalista ha poi chiarito che Fedez l’ha denunciata anche per abuso della professione giornalistica, definendo la situazione un caso unico o quasi, in Italia.

Ha aggiunto che la denuncia è stata archiviata, ma il rapper ha fatto opposizione, lasciando aperta la questione.

Le tensioni tra Fedez e Selvaggia Lucarelli

Le tensioni tra Fedez e Selvaggia Lucarelli non sono certo una novità. I rapporti tra i due si sono incrinati definitivamente con il cosiddetto pandoro gate un’inchiesta giornalistica che ha avuto conseguenze pesanti per l’influencer cremonese.

L’inchiesta di Lucarelli ha portato alla luce un’operazione di beneficenza opaca di Chiara Ferragni, allora sposata con Fedez. Questo ha portato a sanzioni milionarie e al rischio di un processo per truffa aggravata, dal quale Ferragni è stata poi prosciolta.

Il pandoro gate ha avuto un impatto significativo anche sulla vita familiare di Fedez e Ferragni, contribuendo alla loro separazione. Durante la vicenda, il cantante ha criticato Lucarelli per i suoi metodi, mentre Ferragni non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche rivolte alla giornalista.

La nuova denuncia, archiviata ma contestata, si inserisce in una lunga serie di tensioni tra i due. Selvaggia Lucarelli ha promesso che ne riparleremo lasciando intendere che la vicenda è lungi dall’essere conclusa.