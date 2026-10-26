L'ex consorte della stella del pallone ha raccontato coem ha vissuto i continui tradimenti dell'uomo che credeva di amare.

Il mondo dei VIP è famoso per portare alla ribalta temi scottanti riguardo le relazioni che sono ancora nel vivo o che sono cadute nel dimenticatoio magari rompendosi del tutto ma tenute all’oscuro per non avere ulteriori richiami mediatici, una scelta che per le persone famose non è consueta ma che è importante per scindere immagine pubblica e vita privata ma allo stesso tempo quando arriva quel mommento vi è il bisogno di sfogarsi pubblicamente.

Amanda Martins e Wesley, un amore che sembra vero

Wesley, calciatore della Roma sposato con Amanda Martins, un amore il loro tenuto saldamente ancorato al privato, si sapeva solo che i due erano insieme e che lei è stata messa incinta da lui.

Dopo la nota gravidanza nessuna ulteriore notizia e solitamente quando non vi sono notizie si è portati a pensare che la relazione vada a gonfie vele o quantomeno che se ci sono problemi questi possono essere risolti senza notorietà come tra persone adulte.

Eppure a volte non è così, il silenzio nasconde altri tipi di scenari che non sono noti fino a quando uno dei due non decide di esporsi e raccontare la verità.

“Mi ha tradito molte volte”, il punto sulla separazione ufficiale a parlare è l’ex moglie

Amanda Martins, famosa in Brasile ha deciso di raccontare su un noto quotidiano come è andata a finire la storia con Wesley, calciatore brasiliano attualmente alla roma e suo ex marito.

Martins ha dichiarato di essere vittima di numerosi tradimenti da parte del calciatore, anche con prostitute, ed in particolare ha voluto puntualizzare relativamente ad un periodo per lei significativo ovvero quello della gravidanza.

La scoperta, come riporta Leggo.it, arrivata tramite l’accesso al suo telefono dove il calciatore conteneva le foto, i video e le chat con le donne che frequentava, tra queste anche prostitute, una decisione quella di raccontarlo per spiegare quanto la fiducia e il rispetto nell’altro possa far credere che tutto vada bene quando in realtà è l’esatto opposto.

Il suo non è stato un mettere in piazza la vita privata, ora essendo separati lui può fare ciò che vuole della sua vita, ma per far capire che anche le persone che crediamo di conoscere in realtà possono celare una doppia vita che danneggia anche quella che consideriamo reale.