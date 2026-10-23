Stefano De Martino sarebbe rimasto coinvolto in un episodio avvenuto a Milano nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, quando avrebbe chiesto aiuto a una pattuglia dei carabinieri dopo essersi accorto di essere seguito da un’automobile. Al centro della vicenda ci sarebbe una Range Rover che, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, sarebbe stata guidata da Fabrizio Corona.

La notizia è circolata nelle ultime ore attraverso le indiscrezioni del giornalista Alberto Dandolo, del settimanale Oggi e della newsletter di Selvaggia Lucarelli. Al momento, tuttavia, non risultano dichiarazioni ufficiali dei diretti interessati che chiariscano quanto accaduto. La ricostruzione resta quindi basata su informazioni giornalistiche, mentre diversi dettagli devono ancora essere verificati.

Stefano De Martino: notte di tensione e la richiesta di aiuto ai carabinieri

Secondo le informazioni diffuse, il conduttore di Affari Tuoi si trovava in motocicletta nelle strade della movida milanese quando avrebbe notato una Range Rover seguirlo. La situazione sarebbe diventata preoccupante a causa della condotta di guida attribuita all’automobilista.

Stando alla ricostruzione riportata da Dandolo e ripresa da Lucarelli, il veicolo avrebbe raggiunto velocità elevate, attraversato incroci con il semaforo rosso e proseguito per alcuni tratti con i fari spenti. De Martino avrebbe quindi cercato l’intervento delle forze dell’ordine, rivolgendosi a una pattuglia dei carabinieri.

Non sono stati forniti, nelle ricostruzioni disponibili, ulteriori dettagli ufficiali sull’eventuale intervento dei militari né sull’esistenza di accertamenti formali legati all’episodio.

Stefano De Martino chiede aiuto ai carabinieri: la Range Rover era guidata da Fabrizio Corona?

Le indiscrezioni indicano Fabrizio Corona, 52 anni, come il presunto conducente della Range Rover. L’ex fotografo dei vip aveva già raccontato un episodio attraverso il proprio canale Telegram, ma la sua versione riguardava fatti che sarebbero avvenuti alcuni giorni prima e non faceva riferimento a Stefano De Martino.

Corona aveva dichiarato di aver inseguito alcune persone che, a suo dire, lo avrebbero aggredito nel pomeriggio del 10 ottobre e che successivamente si sarebbero presentate nei pressi della sua abitazione. Nel racconto non compariva il nome del conduttore televisivo.

Le successive ricostruzioni giornalistiche hanno collegato quell’episodio al presunto inseguimento in moto, indicando De Martino come la persona che si sarebbe trovata davanti alla vettura. Resta però da chiarire se i due racconti si riferiscano effettivamente alla stessa vicenda e quale sia stata la dinamica precisa dei fatti.

In assenza di conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, il caso rimane aperto a ulteriori chiarimenti. Eventuali nuovi elementi potranno contribuire a ricostruire quanto accaduto a Milano nella notte tra il 14 e il 15 ottobre.