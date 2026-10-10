Stefano De Martino e Selvaggia Lucarelli si sono incrociati al Teatro Manzoni, regalando uno scambio di battute che ha acceso i social

Il 1 ottobre scorso si è tenuta una festa organizzata da Chi all’interno del celebre Teatro Manzoni. L’evento ha attirato decine di volti noti del panorama televisivo, tra cui Stefano De Martino e Selvaggia Lucarelli. I due protagonisti si sono incrociati proprio all’ingresso, dando il via a uno scambio di battute che è stato subito immortalato dal paparazzo Claudio Mangiarotti e diffuso sui social.

Lo scambio ironico al teatro

Al primo contatto, De Martino ha scambiato un rapido saluto con baci e abbracci, per poi lanciare la frase “Ti saluto per educazione”. Il tono scherzoso ha subito suscitato la risposta dell’opinionista del Grande Fratello Vip che ha replicato: “Addirittura! Stiamo a questi livelli? Quindi abbiamo litigato e non lo so?”.

La conduttrice della newsletter, Selvaggia Lucarelli ha risposto con calma: “Litigato? No, guarda, tu sei uno dei pochi con cui non è successo”. Visibilmente divertito De Martino ha poi commentato al compagno di Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli di essere “uno dei pochi superstiti della penna infuocata della blogger” e ha aggiunto: “È vero, sono uno dei pochi superstiti, ma sapete che per me questa cosa è una medaglia?”.

Dopo queste parole ha salutato nuovamente la conduttrice e si è avviato verso il corridoio del teatro.

Le precedenti frecciatine di Lucarelli su De Martino

Prima di apparire nei programmi come Grande Fratello VipL’isola dei famosi o Ballando con le stelle la lucarelliana notorietà si basava sul suo blog e su puntate di sarcasmo sui social. Già nel 2012, su X ha ironizzato sulla relazione tra De Martino e Belen con la frase: “Possiamo archiviare la questione Belen e De Martino nel file ‘flirt con product placement’. Amen”.

Nel 2015 la polemica è ripresa quando, a seguito della separazione di De Martino da Belen, Lucarelli ha scritto: “Belen e Stefano si separano. Ora pure De Martino non può più entrare al Ricci. Mi sento sollevata”. Successivamente ha aggiunto: “Ma io volevo capire: come se la paga la pausa di riflessione al Bulgari che costa 550 euro a notte Stefano De Martino che non lavora dal ’58?”. Altre volte ha commentato le immagini “tamarre” dei flyer delle discoteche in cui De Martino era ospite, dimostrando una costante propensione a prendere in giro il conduttore.

Il mea culpa e le nuove critiche di Lucarelli

Nel alla presentazione di De Martino come nuovo conduttore di Affari tuoi la Lucarelli ha pubblicato un articolo intitolato “Stefano ad Affari Tuoi non funziona”, sostenendo che “non lo sa fare e non è il lavoro suo”. Qualche mese dopo, però, ha ammesso di aver giudicato affrettatamente il conduttore. Durante la puntata di Obbligo o Verità con Alessia Marcuzzi ha detto: “Poco tempo fa, con quell’ansia di dare il giudizio troppo presto ho detto una cosa che ora non penso.”.

Il pentimento non ha cambiato la posizione di Lucarelli sui temi più attuali. Recentemente, De Martino ha dichiarato che al Festival di Sanremo si cercherà di “fermare l’uso dell’intelligenza artificiale” preferendo “l’intelligenza artigianale”. Lucarelli, su X, ha definito l’affermazione “un passaggio da boomer che la sua età non dovrebbe consentirgli”, aggiungendo che “tutti gli artisti stanno usando AI o la useranno, sia per i testi che per la composizione”.