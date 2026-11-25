Il prezzo del gas naturale alla TTF di Amsterdam è sceso sotto la soglia degli 88 euro, cedendo oltre il 4%. Un movimento controcorrente rispetto alle previsioni di maltempo in Europa, che ha visto i contratti di dicembre attestarsi a 87,98 euro al megawattora.

Il mercato del gas naturale europeo apre una fase di ribasso. Sulla piazza olandese della Title Transfer Facility (TTF), riferimento assoluto per il Vecchio Continente, il prezzo ha rotto la soglia psicologica degli 88 euro al megawattora.

Il futuro di dicembre cede il 4%

Nel fine-settimana, mentre le autorità meteorologiche annunciavano ondate di freddo imminenti in Germania e Francia, i contratti future sul mese di dicembre hanno registrato una flessione marcata.

Il calo si è attestato al 4,02%, portando la quotazione a chiudere a 87,98 euro al MWh.

Questo movimento appare controintuitivo rispetto alla domanda tradizionale che accompagna l’abbassamento delle temperature. Tuttavia, il mercato sembra aver già incorporato altre variabili fondamentali, come l’offerta disponibile e i livelli di stoccaggio, preferendo alleggerire le posizioni prima dell’inverno più rigido.

Aperture e trend recenti

La giornata di contrattazioni del 18 novembre 2026 era iniziata con un tono diverso. Alle 08:26, il benchmark TTF aveva aperto in lieve calo dello 0,74%, attestandosi a 84,77 euro al megawattora. Questo valore iniziale collocava il prezzo appena sotto la soglia degli 85 euro, confermando una tendenza negativa che aveva caratterizzato le sedute precedenti.

Nei giorni immediatamente precedenti, il contratto front-month aveva infatti chiuso intorno agli 84 euro al megawattora, subendo una flessione giornaliera più significativa, pari a circa il 7,5%. In quella circostanza, la discesa era stata attribuita a due fattori specifici: condizioni meteorologiche più miti rispetto alle attese in Europa e un aumento dell’offerta di Gas Naturale Liquefatto (GNL) proveniente dagli Stati Uniti.

Lo scenario degli stoccaggi europei

A fare da sfondo alla volatilità dei prezzi vi è lo stato delle riserve continentali. Gli stoccaggi europei si aggirano intorno al 70,6% della capacità totale. Si tratta di un dato che desta attenzione, risultando sensibilmente inferiore alla media stagionale quinquennale, che si attesta invece a circa l’89%.

La situazione appare ancora più critica nel principale mercato europeo per consumi. La Germania, infatti, registra inventari fermi al 57% della sua capacità totale. Questi numeri suggeriscono che, nonostante il calo dei prezzi osservato sulla TTF, la sicurezza energetica europea rimane legata all’andamento delle importazioni di GNL e alla severità effettiva dell’inverno che sta arrivando.