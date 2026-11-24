Lo stop alle importazioni di gas russo nell’Unione europea riaccende le preoccupazioni sul futuro dell’approvvigionamento energetico e sull’andamento delle bollette. Con la progressiva uscita dalle forniture di Mosca, l’Europa dovrà trovare nuovi canali per compensare la riduzione dell’offerta. A evidenziare i possibili rischi è Claudio Descalzi, ad di Eni, che prevede conseguenze sui prezzi e sulla disponibilità di gas, soprattutto in vista dei mesi invernali.

Stop al gas russo, l’allarme di Descalzi: possibili rincari e rischi per l’approvvigionamento

L’uscita definitiva dal gas russo potrebbe avere conseguenze sul mercato energetico europeo, con possibili ripercussioni sia sulla disponibilità delle forniture sia sui costi per consumatori e imprese. A lanciare l’allarme è Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, intervenuto a margine degli Stati Generali dell’Energia organizzati da Forza Italia alla Camera.

Secondo il manager, come riportato dall’Agenzia Dire, la riduzione delle importazioni da Mosca comporterà una contrazione significativa dell’offerta, difficilmente compensabile nel breve periodo da altri Paesi esportatori.

Tra le alternative resta il Qatar, ma anche una sua eventuale riapertura completa potrebbe non essere sufficiente a colmare il vuoto lasciato dalle forniture russe.

«Ci sarà minore offerta e i prezzi saranno più alti», ha avvertito Descalzi, sottolineando anche la situazione degli stoccaggi europei, che risultano già particolarmente bassi. Il problema, ha precisato, riguarda il quadro complessivo dell’Unione europea e non nello specifico le riserve italiane.

Gas russo, 20 miliardi di metri cubi in meno e il nodo delle scorte in vista dell’inverno

Il provvedimento europeo che punta a interrompere le importazioni dalla Russia sarà attuato gradualmente. Dal 1° gennaio 2027 scatterà il divieto sui contratti a lungo termine per il gas naturale liquefatto (Gnl), mentre per il gas trasportato attraverso i gasdotti la scadenza prevista è il 30 settembre dello stesso anno. Il taglio interesserà circa 20 miliardi di metri cubi di Gnl all’anno, una quantità che, secondo l’ad di Eni, potrebbe risultare difficile da recuperare attraverso altri canali di approvvigionamento.

A rendere più delicato lo scenario sarà anche l’andamento delle temperature nei prossimi mesi: un inverno particolarmente rigido aumenterebbe la domanda di gas proprio mentre le riserve europee si trovano in una condizione di partenza già limitata. «Se c’è un inverno rigido, 20 miliardi di metri cubi all’anno che spariscono dall’Europa senza la possibilità di avere un recupero, con degli stoccaggi bassi, possono creare dei problemi», ha spiegato Descalzi.

Lo stop al gas russo rientra nel piano Ue per ridurre la dipendenza da Mosca, ma potrebbe provocare rincari e rendere necessarie nuove soluzioni per garantire le forniture energetiche.