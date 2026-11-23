L’Antitrust accende i riflettori su Eurospin per una presunta imposizione dei prezzi nei supermercati in franchising: nel mirino il software utilizzato dagli affiliati, che potrebbe impedire di applicare sconti e ribassi alla clientela. L’indagine coinvolge sei società del gruppo e nasce dalla segnalazione di un punto vendita in provincia di Terni.

Antitrust apre un’indagine su Eurospin: prezzi bloccati nei supermercati in franchising?

Come riportato dall’Ansa, l’Antitrust pare abbia avviato un’istruttoria su Eurospin e sei società riconducibili al gruppo per una possibile violazione delle norme europee sulla concorrenza. Al centro degli accertamenti ci sarebbe il sistema informatico utilizzato dai negozi affiliati, che secondo l’Autorità potrebbe impedire ai gestori di abbassare autonomamente i prezzi di vendita, anche quando vorrebbero applicare sconti ai clienti.

L’ipotesi è che le politiche commerciali vengano decise centralmente, riducendo la libertà dei singoli punti vendita e limitando la concorrenza all’interno della rete.

L’origine dell’indagine su Eurospin e il software che impedirebbe gli sconti

Secondo quanto scritto da Open, il procedimento pare sia partito dalla denuncia di Tre Re Srl, società che gestisce un punto vendita Eurospin ad Acquasparta, in provincia di Terni.

Il 5 febbraio 2026 l’affiliata ha segnalato presunte anomalie nel programma Back Office, utilizzato per amministrare le casse e aggiornare i listini. Secondo la documentazione sottoposta all’Autorità, il sistema bloccherebbe la modifica dei prezzi su numerosi prodotti del marchio, mentre consentirebbe di intervenire sulla merce acquistata da fornitori esterni. In una dimostrazione allegata alla segnalazione, ad esempio, sarebbe stato impossibile ridurre il prezzo di una bottiglia d’acqua da un litro, mentre un cavetto per cellulare sarebbe stato ribassato da 5,45 a 3,99 euro. La società avrebbe inoltre presentato una perizia informatica secondo cui circa il 95% degli articoli venduti nel negozio rientrerebbe nell’assortimento Eurospin.

Gli accertamenti dell’Antitrust dovrebbero proseguire fino al 31 dicembre 2027. Entro questa data l’Autorità dovrà stabilire se il meccanismo adottato da Eurospin abbia violato le regole sulla concorrenza e se siano necessari eventuali provvedimenti nei confronti delle società coinvolte.