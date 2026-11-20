Il messaggio emerso dall’evento è chiaro: per crescere e mantenere la propria competitività, le imprese italiane devono guardare oltre confine. L’internazionalizzazione diventa così una leva strategica, soprattutto per le piccole e medie imprese che cercano nuovi mercati e occasioni di collaborazione.

Confimprese Italia celebra 30 anni e rilancia la sfida dei mercati esteri

A guidare questa spinta verso i mercati esteri c’è anche il territorio veneto. A rappresentarlo a Fiuggi è stato Muharrem Salihu, presidente di Confimprese Venezia e responsabile dell’Internazionalizzazione dell’associazione, tra i principali organizzatori dell’evento.

Ringraziando il presidente nazionale Guido D’Amico, Salihu ha messo al centro del dibattito l’esigenza strategica di connettere il tessuto produttivo italiano, e in particolare quello veneto, caratterizzato da una forte vocazione all’export, con aree geografiche ad alto potenziale.

Una su tutte: i Balcani Occidentali.

«Non si tratta solo di trovare nuovi sbocchi commerciali, ma di costruire partnership istituzionali e imprenditoriali solide e durature nel tempo», è la linea emersa dai lavori.

Dal trentennale alla strategia per il futuro

«Essere parte della direzione strategica e organizzativa di questo anniversario è stato un grande onore», ha dichiarato Salihu. «La presenza di autorità nazionali, europee e delegazioni da diversi continenti dimostra quanto l’associazione sia cresciuta e quanto sia stimata a livello internazionale».

Oggi Confimprese Italia punta a valorizzare il proprio rapporto con le istituzioni italiane ed estere per fare da apripista e accompagnare le aziende nei processi di espansione internazionale.

Perché i Balcani sono strategici per le PMI italiane

Grazie alla posizione geografica favorevole e a una spiccata attitudine al commercio estero, la delegazione veneta si candida a fare da ponte verso quest’area strategica.

L’obiettivo per i prossimi anni è stringere accordi concreti con interlocutori locali, trasformando un traguardo storico come i trent’anni di attività nel punto di partenza per una nuova stagione di crescita globale.