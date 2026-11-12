Nel corso del 2026 l’Inps ha destinato 15 miliardi di euro all’assegno unico, somma che si aggiunge ai 19,8 miliardi erogati nel 2025. Il dato copre il periodo compreso tra gennaio 2025 e settembre 2026, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale. L’importo medio per figlio, a fine settembre 2026, si attesta intorno a 177 euro al mese, variabile in base al livello ISEE del nucleo familiare.

Chi ha ricevuto il beneficio e come varia l’importo

Il calcolo dell’assegno considera il reddito familiare (ISEE) e il numero dei figli a carico. 6.175.770 nuclei familiari hanno percepito l’assegno nel 2026, corrispondenti a 9.744.851 figli. Per le famiglie che superano la soglia massima di ISEE – fissata a 46.582,71 euro per il 2026 – o che scelgono di non presentare la dichiarazione, la quota minima è di circa 58 euro mensili.

Al contrario, le famiglie con ISEE più basso (17.468,51 euro) ottengono fino a 227 euro per figlio.

Quando verranno accreditati i bonifici di novembre 2026

Le scadenze di pagamento dipendono dallo stato della domanda. I nuclei che già percepiscono l’assegno e non hanno modificato la composizione familiare o l’ISEE riceveranno la rata di novembre direttamente giovedì 19 o venerdì 20 sul loro conto corrente.

Chi, invece, ha presentato una nuova domanda a ottobre vedrà il primo versamento nell’ultima settimana del mese, tra lunedì 23 e sabato 28 novembre. In quella stessa finestra verranno regolati eventuali conguagli a credito o a debito derivanti da aggiornamenti ISEE o variazioni del nucleo.

Verifica della data esatta di accredito

Per conoscere il giorno preciso di disposizione del bonifico è sufficiente accedere al fascicolo previdenziale sul portale ufficiale dell’Inps. La piattaforma consente anche di monitorare eventuali rettifiche dovute a cambiamenti socio-economici intervenuti dopo la domanda.

Prospettive per il 2027 e possibili adeguamenti

Nel 2026 la quota base per figlio minorenne varia tra 58,30 euro (per chi supera la soglia ISEE) e 203,80 euro (per le famiglie più svantaggiate). Si prevede che, a seguito di un’inflazione stimata al 2,9 %, la quota minima possa salire a circa 60 euro e quella massima a 209,70 euro nel 2027. Per una famiglia con due figli che percepisce l’importo massimo, l’incremento previsto si tradurrebbe in circa 11,80 euro al mese, cioè quasi 142 euro all’anno.

È importante ricordare che l’assegno unico è erogato fino al compimento dei ventuno anni per i figli, senza limiti d’età per i bambini con disabilità. Dopo i diciotto anni il beneficio resta valido a condizione che il giovane sia iscritto a un percorso di formazione, tirocinio o lavoro, e mantenga un reddito annuo inferiore a 8.000 euro.