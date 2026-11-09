Il commissario Dombrovskis ha definito cruciale la prudenza di bilancio, ma ha indicato che il patto del 2023 contiene già spazi di flessibilità per Italia e Grecia.

Il Eurogruppo si è riunito a Lussemburgo in un clima di forte tensione finanziaria: deficit elevati, debiti in crescita e spread sui titoli di Stato in aumento stanno spingendo la Commissione a chiedere una gestione più prudentissima dei conti pubblici.

Il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, ha ricordato che, nonostante le difficoltà, gli Stati membri devono rispettare le regole fiscali per mantenere la credibilità del quadro di bilancio dell’UE.

La sua dichiarazione è seguita da una serie di richieste formali da parte di Italia e Grecia, che chiedono di poter utilizzare le “clausole di flessibilità” introdotte nel nuovo patto di stabilità.

Il quadro attuale: deficit, debito e pressioni sui mercati

Secondo Dombrovskis, i deficit rimangono troppo alti e in alcuni paesi i livelli di debito continuano a salire, alimentando timori tra gli investitori.

L’ampliamento degli spread sui tassi d’interesse evidenzia la percezione di rischio crescente, soprattutto per le economie con debito pubblico superiore al 100% del PIL.

Osservazioni del commissario Dombrovskis

Il responsabile dell’Economia dell’UE ha definito il momento “cruciale per la politica di bilancio”, affermando che i piani fiscali per il 2027 devono essere molto prudenti.

Ha inoltre ribadito che il rispetto rigoroso delle regole è indispensabile per confermare la credibilità dell’intero quadro di bilancio europeo.

Le nuove margini di flessibilità introdotti dal patto del 2023

Il patto di stabilità, riformato alla fine del 2023, include già una serie di “flessibilità” pensate per gestire shock imprevisti, come l’aumento dell’inflazione o la crisi energetica derivante dalla chiusura prolungata dello Stretto di Hormuz.

Inflazione, energia e clausola di salvaguardia nazionale

Una delle novità più rilevanti è la possibilità di riconoscere l’impatto di un’inflazione più alta del previsto sulla traiettoria della spesa netta. Questa disposizione risponde direttamente alle richieste avanzate dal ministro dell’Economia italiano Giancarlo Giorgetti nella lettera a Ursula von der Leyen. La clausola energia, già approvata, consente ai paesi di assorbire gli shock legati ai prezzi dell’energia senza dover aumentare i rendimenti dei titoli di Stato.

Dombrovskis ha sottolineato che, nonostante la presenza di tali margini, gli Stati devono usare con cautela la flessibilità prevista, evitando di introdurre continui cambiamenti che minerebbero la solidità del quadro di regole. Ha inoltre evidenziato la “natura anticiclica” del nuovo patto, in contrapposizione al modello prociclico precedente.

Reazioni dei paesi interessati e dei colleghi dell’Eurogruppo

L’Italia ha presentato una lettera con il ministro Giancarlo Giorgetti e il ministro delle Finanze greco Kyriakos Pierrakakis, chiedendo una più ampia interpretazione della clausola di salvaguardia nazionale. L’obiettivo è garantire che le regole possano essere applicate al contesto energetico attuale senza compromettere la sostenibilità dei conti.

Italia e Grecia

Dombrovskis ha risposto che esaminerà in dettaglio le richieste di Roma e Atene, ma ha anche ricordato che le regole attuali offrono già strumenti di sostegno. Il ministro Giorgetti ha dichiarato fiducioso che “le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione delle regole”, puntando sulla clausola energia già approvata.

Spagna, Belgio, Paesi Bassi e Germania

Il ministro spagnolo delle Finanze, Carlos Cuerpo, ha mostrato apertura a valutare proposte di maggiore flessibilità, purché rimanga garantita la “sostenibilità” dei conti pubblici. Il ministro belga Vincent van Peteghem, nonostante il debito al 108% del PIL, ha espresso riserve sull’introduzione di clausole nazionali, suggerendo che eventuali misure debbano essere temporanee.

Il collega tedesco, Lars Klingbeil, ha ricordato che le regole fiscali europee sono appena state riviste e ha insistentemente chiesto interventi concreti per abbassare i prezzi dell’energia, proponendo l’imposta sugli extraprofitti.

Il più critico è stato il ministro delle Finanze olandese Eelco Heinen, che ha definito “non favorevole” alla clausola di salvaguardia per l’Italia, ribadendo la necessità di ridurre il debito e di effettuare riforme strutturali piuttosto che ricorrere a nuove deroghe.

Il dibattito mostra una linea di consenso: le regole di bilancio dell’UE sono già state dotate di margini di ammortizzazione, ma la loro applicazione deve rimanere limitata per non indebolire la credibilità dell’impegno europeo verso la sostenibilità delle finanze pubbliche.